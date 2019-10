Em confronto direto pelo G6, Bahia recebe o Inter na Fonte Nova

A torcida do Bahia vai viver neste sábado (26) uma sensação de que já virou rotina para o tricolor. A partir das 19h, o Esquadrão entra em campo, na Fonte Nova, contra o Internacional, com a chance de dormir na zona de classificação da Copa Libertadores da América.

Só um ponto separa o Bahia, oitavo colocado, com 41 pontos, do Inter, sexto, com 42. Por isso, o confronto direto entre tricolores e colorados será fundamental para o Esquadrão, que pode chegar até ao quinto lugar em caso de triunfo.

O que a torcida do Bahia deseja, no entanto, é que o time não repita dentro de campo o roteiro do que aconteceu nas últimas partidas que fez como mandante. O tricolor não vence em casa há três jogos. A equipe acumulou derrotas para Athletico-PR e Ceará e empate com o São Paulo. Resultados que começam a incomodar o torcedor na arquibancada. Apesar do jejum, o atacante Gilberto garante que o time está pronto para dar a volta por cima.



“Mentalmente, o time está muito bem. Ninguém conquista o que a gente conquistou no campeonato, com 41 pontos, temos 33 pontos para disputar. Condições reais de chegar a um fato histórico para o clube, que seria a Libertadores. A gente está bem. Uma coisa ou outra que vai acontecer dentro de campo, e a gente não vai ter o resultado positivo que quer. O foco sempre é no jogo e na partida seguinte. A gente tem que respeitar o Inter, mas buscar o resultado positivo”, afirmou o camisa 9.

Até pela colocação das duas equipes no Brasileiro, o técnico Roger Machado imagina que vai ser um duelo duro na Fonte Nova. Ele analisa a chegada de Zé Ricardo no rival, que assumiu o comando após a demissão de Odair Hellmann, e projeta um tricolor pra cima diante do colorado.

“A gente capta uns fragmentos de mensagens de um lado, de outro. As formações, em função das ausências, formatação em função a troca do treinador, em função da necessidade do adversário, em função do jogo, que é de seis pontos, assim como foi contra o Grêmio. A gente imagina alguns cenários”, disse o comandante.

Depois, aprofundou a análise. “Do lado de cá, idealiza uma equipe para sobrepor as dificuldades. Vai ser muito difícil, talvez com um pouco mais de espaço para jogar do que contra o Ceará. Jogando na Fonte, onde o gramado permite que faça um jogo mais técnico, diferente de Pituaçu, gramado irregular. Para quem joga em casa e tem a pressão a seu favor para que você ataque, acaba dificultando. São 11 finais. Temos confrontos diretos lá na frente, e temos que enfrentar como jogo decisivos”.

PASSAGEM RÁPIDA

Além de todo o contexto e importância de vencer o Internacional, a partida de hoje vai ser uma espécie de retorno e despedida da Fonte Nova, já que o Bahia não atua no estádio há três jogos - foram dois duelos fora e a partida como mandante, contra o Ceará, no estádio de Pituaçu -, e logo depois a equipe sai para dois embates longe de Salvador, contra Santos e Cruzeiro.

Se coletivamente o jejum em casa incomoda, individualmente o que preocupa é a seca de gols de Gilberto. Artilheiro do Bahia no Brasileirão, com 11 gols, o atacante não balança as redes desde o dia 21 de setembro, quando marcou na derrota para o Corinthians, por 2x1, no Itaquerão.

O gol, inclusive, foi o único tento marcado por Gilberto no neste segundo turno da Série A. A falta de gols do atacante, no entanto, não incomoda o técnico Roger.

“Há uns sete ou oito jogos Gilberto foi responsável por 60% dos gols. Isso mostra a importância. Nos jogos em que ele não atuou e vencemos, substituímos a artilharia por outro jogador, o Élber, o Artur, mostrando a força do grupo. Centroavante fica ansioso, inquieto, sabe que a responsabilidade é grande. Nesse momento, como comandante, tenho que pegar o melhor momento de cada atleta, mas também dando tranquilidade a quem nos ajudou há pouco tempo, sem deixar de prestar atenção no Fernando, que também está esperando oportunidade. Faz parte, mas o atleta não pode perder a esperança no seu jogo. Ele continua muito motivado”, garantiu.



Confira as prováveis equipes de Bahia e Internacional:

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore, Flávio Guerra (Marco Antônio); Marco Antônio (Arthur Caíke), Artur e Gilberto. Técnico: Roger Machado.