Em confronto inédito, Bahia enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal

Busca por recuperação. Essa é a missão do Bahia no Campeonato Brasileiro. E a primeira chance para o tricolor reencontrar o caminho das vitórias será neste sábado quando visita o Cuiabá, às 21h, na Arena Pantanal.



Sem vencer há quatro jogos pela Série A, o time ganhou motivação no meio da semana ao derrotar o Atlético-MG por 2x1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar de não ter avançado de fase no torneio, o bom desempenho animou os tricolores.



“Vencer gera confiança, autoestima, a gente tinha perdido isso com as derrotas que a gente vinha sofrendo. Ficamos tristes com a desclassificação na Copa do Brasil, mas voltamos a vencer, a fazer gol, isso traz confiança e a gente espera levar para dentro do jogo contra o Cuiabá”, disse o atacante Rossi.



Além da motivação pelo bom jogo perante o Galo, o Bahia tem urgência para voltar a pontuar no Brasileirão. O duelo contra o Cuiabá é um daqueles que pode ser chamado de jogo de seis pontos.



Enquanto o tricolor soma 17 pontos e inicia a rodada na 10ª colocação, o time do Mato Grosso tem 13 e é o 16º, a um ponto do São Paulo, primeiro clube na zona de rebaixamento. Ou seja, se perder na Arena Pantanal, o Esquadrão pode terminar a rodada muito próximo do Z4.



“O torcedor pode esperar um time que buscou força interna para sair da dificuldade, mostramos um Bahia diferente contra o Atlético-MG. Espero que com essa nova formar de jogar a gente possa surpreender o Cuiabá e sair daqui com o triunfo”, continuou Rossi.



Em campo, Dado Cavalcanti será forçado a mudar a equipe. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Patrick está fora da partida. Como Jonas está em tratamento de lesão na coxa, Lucas Araújo é o mais cotado para ficar com a vaga no meio-campo. Matheus Galdezani, Edson e Raniele são as outras opções.



Por outro lado, o treinador ganha reforço no ataque. O experiente centroavante Hugo Rodallega foi regularizado e está à disposição do comandante. Além do colombiano, Maycon Douglas retorna após ficar de fora contra os mineiros.



Duelo histórico

A partida entre Bahia e Cuiabá terá uma marca histórica. Será a primeira vez que as duas equipes vão se enfrentar. Fundado em 2001, o time do Mato Grosso é estreante na Série A.



Nos últimos anos a equipe vem chamando a atenção pela ascensão em nível nacional. Em dez anos, o Dourado, como é conhecido, foi da Série D para a elite do futebol nacional.



Uma outra marca será curiosa será a de atuar pela primeira vez na Arena Pantanal. Até o duelo contra o Cuiabá, o Esquadrão nunca jogou no estádio, que foi palco da Copa do Mundo de 2014.

Confira as escalações:



Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Lucas Araújo, Mugni e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.



Cuiabá: Técnico: Walter, João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Pepê, Ulliam Correia e Felipe Marques; Rafael Gava; Jenison. Jorginho.