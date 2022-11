Em decisão pró-Eduardo Bolsonaro, juíza questiona se 'Roda Viva' é de Chico Buarque

Uma juíza indeferiu pedido do cantor Chico Buarque, que processa o deputado federal Eduardo Bolsonaro por uso da canção "Roda Viva" em uma postagem na internet.

Na inusitada decisão, Monica Ribeiro Teixeira, do 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa, argumenta que falta comprovação que a música é mesmo de Chico Buarque. A informação é da coluna de Ancelmo Gois, em O Globo.

No post d Eduardo, ele exibia imagens de bolsonaristas processados por atos antidemocráticos, com a legenda "Brasil está sob censura".

Chico não gostou do uso de sua música no post e entrou com o processo. Agora, o advogado dele, João Tancredo, recorreu da decisão da juíza.

Roda Viva é uma das músicas mais regravadas de Chico, aponta o Ecad. A canção foi lançada em 1968.