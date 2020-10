Em dia de Círio, aglomeração em Belém é causada por inauguração de loja da Havan

As romarias do Círio de Nazaré, que arrastam multidões pelas ruas de Belém do Pará, foram canceladas este ano por causa da pandemia do novo coronavírus. A medida sem precedente, tomada para conter o avanço da covid-19, não parece ter adiantado muito diante do que se viu na inauguração da loja de departamentos Havan, do empresário Luciano Hang.

Localizada na Avenida Augusto Montenegro, o estabelecimento tinha previsão de abertura para as 10h deste sábado (10), e atraiu grande público, que literalmente se acotovelou na entrada.

Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o empurra-empurra no local, o que motivou o governo do Pará a deslocar equipes para conter o tumulto.

De acordo com o jornal O Liberal, uma equipe da Vigilância Sanitária estadual que estava em campo para fiscalizar as atividades do Círio de Nazaré precisou ser deslocada para o local.

Segundo o governo local, as equipes farão ações de caráter educativo, mas, caso seja necessário, poderá proceder com a notificação do empreendimento. Em nota, reiterou "a importância do cumprimento das medidas sanitárias, entre elas, evitar aglomerações, conforme determina o decreto estadual".

Comemoração dentro

Enquanto a turma se digladiava no lado de fora, o empresário Luciano Hang celebrava a abertura da 150ª da Havan no país, no embalo da celebração de seus 58 anos, nesse domingo (11).

Por videoconferência, o apresentador Silvio Santos, dono do SBT, fez uma aparição surpresa e parabenizou o amigo.

“Não poderia deixar de lhe cumprimentar e agradecer o apoio que você tem dado ao SBT. E também o apoio que você dá aos seus amigos. Você esbanja sinceridade e demonstra que é amigo de seus amigos. Eu te desejo muitos anos de felicidade e muitos anos de êxitos”, afirmou Silvio a Hang, que agradeceu. Assista.