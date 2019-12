Em dois anos, Braskem aumentou volume de investimentos em projetos sociais

Quando foi criada no ano 2000, a Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos do Paraguary (Cooperguary) fazia a coleta de resíduos recicláveis mas não tinha como processá-los adequadamente para aumentar o seu valor agregado. Localizada no subúrbio de Salvador, no bairro de Periperi, a Cooperguary foi uma das cooperativas baianas que passaram integrar, há três anos, o Programa Ser+ da Braskem. A iniciativa aposta na inclusão produtiva de quem atua na coleta seletiva, triagem e comercialização de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), promovendo a transformação da cooperativa em uma agente relevante na cadeia da reciclagem.

Segundo o presidente da Cooperguary, Edmundo Goes, após a inserção no programa - com o maquinário, melhoria da estrutura produtiva e mais os cursos de capacitação e gestão - o galpão, que antes triava 30 toneladas, hoje produz seis vezes mais. “A gente conseguiu dar muito mais apoio à logística e melhorar esse processo com o material prensado. O galpão chega a fazer, atualmente, de 100 a 200 toneladas”, afirma.

E este é só um dos impactos positivos gerados pela atuação da maior petroquímica das Américas na Bahia. Nos últimos dois anos, a Braskem aumentou em aproximadamente 15% o volume de investimentos em seus projetos de responsabilidade social ao destinar, só no último ano, mais de R$ 20 milhões em iniciativas que colaboram para o diálogo entre indústria e comunidade, apostam na educação, inclusão e incremento de renda no entorno das unidades produtivas de químicos e resinas termoplásticas.

“A sustentabilidade está presente no DNA da Braskem. Temos o propósito de melhorar a vidas das pessoas através da química e do plástico, por isso nós trabalhamos as dimensões social e ambiental em todos as etapas do nosso trabalho - desde o desenvolvimento de produtos, no processo produtivo, na interação com a cadeia, até o reaproveitamento, reciclagem e descarte adequados. Em paralelo, abraçamos o nosso papel social e cidadão, promovendo o relacionamento com a comunidade e fomentando iniciativas que contribuam para a realização desse propósito” Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem

Atualmente, a Braskem mantém sete projetos de caráter social e ambiental desenvolvidos nas cidades de Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila e Salvador, com foco no desenvolvimento local. Conheça a seguir mais detalhes do Programa Ser+ e também de mais três outras iniciativas promovidas pela Braskem:

Ser+

A iniciativa nasceu há mais de 15 anos, quando a Braskem começou a investir na reciclagem. Segundo o diretor presidente da Cooperativa Mãos Verdes, Leo Voigt, parceiro da Braskem no Ser+, o primeiro resultado foi o aumento da renda dos catadores de resíduos sólidos urbanos, na época, de R$ 300 para R$ 1 mil, após a atuação nestas cooperativas.

“É um programa que nasce de experiências regionais e se amplia nacionalmente por conta desse impacto positivo. Enquanto projeto de cooperação técnica e financeira para inclusão produtiva, sobretudo, nas periferias, o Ser+ tem esta proposta de aperfeiçoar o trabalho das cooperativas e, com isso, promover uma melhoria de vida e condições de trabalho para estes profissionais” Leo Voigt, diretor presidente da Cooperativa Mãos Verdes e parceiro da Braskem no Ser+

Além de receber os benefícios técnicos e de monitoramento da produção, as cooperativas contam também com investimentos em equipamentos, reformas e reestruturação dos centros de coleta. Das 42 unidades de triagem assistidas no país, seis delas estão na Bahia: a Coopmarc (Camaçari), Camapet, Cooperguary e Cooperbrava (Salvador), Caelf (Lauro de Freitas) e Verdecoop (Distrito de Porto de Sauípe, em Entre Rios).

Na Bahia, o Ser+ possibilitou a comercialização de quase 14 mil toneladas de resíduos nos últimos 4 anos. Atualmente são beneficiados diretamente 169 catadores, cuja renda média mensal é de R$ 1.448,69, crescimento de 28%, em comparação com o ano passado quando chegou a R$ 1.129,00. “Estamos falando de um programa promove investimento, formação, capacitação e formação de lideranças que aumenta, de fato, a renda destas famílias”, completa.

Formando Laços

Contato, aproximação, olho a olho. O Programa Formando Laços com a Comunidade, em 2019, trouxe para dentro da fábrica moradores de regiões no entorno de suas operações. Na Bahia foram realizadas nove visitas neste período, com um total de 209 participantes de 11 comunidades diferentes. Uma das visitantes que conheceu a operação industrial e os projetos socioambientais da Braskem foi a coordenadora do Núcleo de Defesa Comunitária de Ilha de Maré e Continente (Nudec-IMC), Daniela Nascimento.

O Programa Formando Laços com a Comunidade, em 2019, trouxe para dentro da fábrica moradores de regiões no entorno de suas operações

Integrante do grupo formado por moradores vizinhos ao Porto de Aratu, o que mais chamou a atenção de Daniela durante o encontro foi a transparência e disposição em ouvir a comunidade, não só sobre dúvidas, mas também sobre pontos de melhoria.

“O fato de você ter uma liderança da empresa ali na frente, conversando abertamente, promove uma aproximação real. Quando a liderança da empresa faz isso, ela mostra que não é só um CNPJ mas que tem interesse em sentar e estabelecer um diálogo verdadeiro” Daniela Nascimento, coordenadora do Núcleo de Defesa Comunitária de Ilha de Maré e Continente (Nudec-IMC)

Ainda de acordo com Daniela, a experiência foi tão acolhedora, que ela já pediu para o grupo ser incluído nas vistas do ano que vem. “Para mim é um projeto que alcança as pessoas porque vai no ‘face a face’ e isso fortalece a reputação das empresas junto à comunidade. A empresa não vai sair dali, a comunidade também não vai. Então, precisamos encontrar o equilíbrio e iniciativas deste tipo mostram que o diálogo é possível”, considera a coordenadora do Nudec-IMC.

Capoeiragem Mirim

Patrocinado pela Braskem através do programa do FazCultura do governo do estado, o Capoeiragem Mirim atende a dois núcleos: um no bairro POC 3, em Camaçari, e outro na Cidade da Luz, em Pituaçu (Salvador) abrangendo, ao todo, 100 alunos com idade entre 5 e 16 anos.

O Capoeiragem Mirim atende a 100 alunos com idade entre 5 e 16 anos

Além da capoeira, o projeto contempla acompanhamento pedagógico realizado por profissionais de educação, como destaca o mestre de capoeira e idealizador do Capoeiragem Mirim, Ricardo Carvalho, mais conhecido com Mestre Balão: “A capoeira é um terreno fértil para a criança, o baiano e o brasileiro. Ela é uma mola mestra. O projeto neste formato é o início de um sonho que eu tinha: o de acompanhar a capoeira com um lastro pedagógico que valorizasse a cultura afrodescendente”.

Ao todo são oito turmas, divididas por idade e turno. O projeto, que começou no mês de junho de 2019, tem duração de 10 meses. No dia 20 de dezembro, o Capoeiragem Mirim, promoverá um intercâmbio entre as duas turmas. “Vamos receber o mestre de capoeira mais antigo de Camaçari, o mestre Petróleo, em um griô, que é uma espécie de bate-papo com um ‘sábio’. Ele vai contar a sua história. Gerar esses exemplos é muito positivo”.

Parceira da Braskem no projeto, a organização não-governamental CTE Capoeiragem existe já há 25 anos, quando começou o trabalho com a capoeira na comunidade do Bate Facho, na Boca do Rio. “Durante esses anos, montamos a ONG para fazer um trabalho institucionalizado, de maneira mais encorpada. Eu tenho alunos espalhados pelo mundo, fruto desse trabalho com a capoeiragem mirim”, acrescenta o mestre.

Seja! – Saberes da EJA

O jovem Rogério Silva, 29 anos, sempre teve talento para música. Saía de uma banda, entrava em outra, viajava bastante, o que o levou a deixar os estudos. Até que surgiu a oportunidade de ingressar na escola de Música Pracatum, no Candeal. Porém, o sonho de Rogério esbarrou na exigência de um documento: o certificado de conclusão do Ensino Médio.

A experiência de vida de Rogério e seu repertório musical, no entanto, reabriu as portas da escola por meio do Projeto Seja!. A iniciativa da Braskem em parceria com o Sesi atua na educação de jovens e adultos com uma didática diferente, que valoriza tudo que este estudante aprendeu durante a sua trajetória de vida, transformando esse conhecimento em saberes.

“Além da conclusão do 2º grau, o curso me proporcionou conhecer outra área com a formação técnica em Tecnologia da Informação (TI). Vou ser eternamente grato à metodologia deste curso, que aproveitou tudo que eu sabia e todas as experiências que eu tinha”, afirma Rogério, que se formou há um ano mas já foi aprovado em um concurso público para trabalhar como professor de música pela Secretaria de Educação do Município de Camaçari e Mata de São João: “Eu passei em primeiro lugar no REDA e desenvolvo hoje esse trabalho com música como arte educador”, completa.

O curso todo tem carga horária de 1,2 mil horas, em que a parte online corresponde a 80% e os outros 20% a atividades presenciais

Em sua primeira etapa, o Projeto Seja! estimula o aluno a revelar tudo aquilo que ele aprendeu com base nas suas experiências e formação. A partir daí, ele constrói um portfólio digital e, em cima disso, começa o curso, como explica a gerente de Educação de Jovens e Adultos do Sesi, Gisele Márcia de Oliveira. No lugar de disciplinas tradicionais, a metodologia trabalha quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

“Com essa proposta, o aluno pode cursar só humanas, ou só matemática, por exemplo. Cada um tem uma trajetória de estudo individualizado. Cada um começa de onde é preciso estar e esses saberes irão posicioná-lo dentro do currículo”, explica a educadora Gisele Márcia de Oliveira, gerente de Educação de Jovens e Adultos do Sesi

O curso todo tem carga horária de 1,2 mil horas, em que a parte online corresponde a 80% e os outros 20% a atividades presenciais. “Nesta última fase, toda a abordagem é prática e vai ser trabalhada sempre em forma de oficina onde os alunos possam desenvolver algo”, considera. Este é o segundo ano em que a Braskem investe no projeto voltado para a formação escolar de jovens adultos das comunidades de Camaçari e Dias D’Ávila.

No ano passado, a turma contou com 105 alunos, alcançando índices de 94% de aprovação. Mais de 1 mil pessoas se inscreveram para concorrer a uma das vagas. A turma terá dupla certificação, tanto em Educação Básica como profissionalizante nas atividades de Eletricista, Almoxarife e Controlador e Programador de Produção. “O curso tem uma abordagem para além da educação básica, trazendo perspectivas de empreendedorismo, responsabilidade social e sustentabilidade.”, acrescenta a gestora.

