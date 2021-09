Em dois anos, Hospital São Rafael atinge marca de 100 transplantes de rins

Entre janeiro de 2019 e setembro deste ano, o Hospital São Rafael, referência na Bahia para transplantes de órgãos e tecidos, atingiu o marco histórico de 100 transplantes renais realizados. O resultado alcançado pela unidade hospitalar pertencente ao Grupo Rede D’Or em Salvador é cinco vezes maior do que o praticado antes desse período. O feito atual se deve aos investimentos praticados nos últimos anos, com renovação de equipes multidisciplinares, reestruturação e implementação de novos protocolos.

A nefrologista Dra. Ana Paula Baptista, coordenadora de transplante renal do Hospital São Rafael, revela que, apesar de todos os entraves ocasionados pela pandemia, fase em que o aumento da recusa da família pela doação de órgãos cresceu 10% na Bahia, de acordo com a Central de Notificação, Capacitação e Distribuição de Órgãos da Bahia (CNCDO) o Hospital São Rafael conseguiu realizar em agosto o maior número de transplantes de rins deste ano, cinco no total, quando a média mensal tem sido e 1 a 2 procedimentos. Além de transplantes de rins, o Hospital também realiza o procedimento com fígado e medula.

Dra Ana Paula Baptista acredita no diálogo e no esclarecimento sobre a doação de órgãos e tecidos para mudar a realidade de tantos pacientes que aguardam por um transplante. “Quanto maior o número de pessoas declaradas doadoras, maiores são as chances de aumentar o número de transplantes. Campanhas como o Setembro Verde são essenciais para ampliar o acesso à informação e contribuir para que as famílias compreendam a relevância desse ato. É importante ter essa conversa em casa, avisar se você quer ser um doador. Somente na Bahia, são quase duas mil pessoas na esperança de ser um receptor compatível”, afirma.

O Hospital São Rafael conta com Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), obrigatório para as unidades hospitalares com mais de setenta leitos. Ligado ao CNCDO, a Comissão atua no ambiente hospitalar através de uma equipe multiprofissional responsável pela organização, rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação. Havendo um doador, a captação do órgão ou tecido é feita pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) para os trâmites necessários à validação da doação ao paciente em fila de espera em todo o Estado, um trabalho que também contribui para a conscientização da população sobre a importância de ser um doador.

Inaugurado em 1990, o pioneirismo do Hospital São Rafael marcou a saúde na Bahia, sendo o primeiro hospital brasileiro a oferecer terapias como a litotripsia extracorpórea e um dos primeiros a instalar equipamentos de alta tecnologia, como acelerador linear, ressonância magnética, tomógrafo computadorizado. Desde então, colabora para a melhora da saúde da sociedade baiana e tem como premissa garantir a segurança e qualidade da assistência prestada aos seus hóspedes. Um hospital geral e acreditado (ONA nível 3), que oferece serviços especializados de média e alta complexidades, sendo referência em áreas como Oncologia, Neurologia, Nefrologia, Transplante de Medula Óssea, pesquisa com células-tronco, entre outras. Em 1º de agosto de 2018, ocorreu a transição do HSR para a Rede D’Or São Luiz (RDSL).