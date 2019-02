Em duas horas, três pessoas são baleadas por roubo de celular em Salvador

Em menos de duas horas, três pessoas foram baleadas em Salvador por tentativa de assalto. Os casos aconteceram na Avenida Garibaldi e no bairro de Monte Serrat, na noite desta sexta-feira (22). Em todas as situações, o alvo era um aparelho celular.

O primeiro caso foi por volta das 19h50, de acordo com o boletim registrado no Posto da Polícia Civil no Hospital Geral do Estado. Augusto dos Santos Rocha, 27 anos, estava na Avenida Garibaldi com o amigo Manuel Francisco Cordeiro Silva de Jesus Santos, 31, quando foram abordados por um desconhecido.

O suspeito anunciou o assalto e fez os disparos. Augusto foi atingido no abdômen. Manuel também ficou ferido, mas o local onde foi atingido não foi informado.

Já Vinícius Saad Lobo, 27, foi baleado na Rua Rio Almada, em Monte Serrat, por volta das 21h40. Ele foi abordado por dois homens que estavam a bordo de um carro preto. A dupla anunciou o assaltou e disparou um tiro. Vinícius foi atingido no braço esquerdo.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o HGE, mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Os casos devem ser investigados pela Polícia Civil.