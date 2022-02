Em duelo de pressionados, Bahia e Juazeirense de enfrentam no Adauto Moraes

Depois de quatro jogos seguidos pela Copa do Nordeste, o Bahia vai voltar a entrar em campo pelo Campeonato Baiano. Neste domingo (27), o tricolor encara a Juazeirense, às 18h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 6ª rodada do torneio.

Ainda abalado pelo ataque a bomba que o ônibus do clube sofreu na última quinta-feira, o Esquadrão chega pressionado para o duelo. O time inicia a rodada na sexta colocação, com apenas seis pontos. Por isso, precisa vencer para se manter próximo da zona de classificação para a segunda fase.

O técnico Guto Ferreira vai ter pelo menos um desfalque para montar o time. O goleiro Danilo Fernandes, ferido no atentado, recebeu alta médica na sexta-feira, mas não reúne condições de jogo. Ele ainda se recupera dos cortes que sofreu no rosto, braços e pernas.

O lateral esquerdo Matheus Bahia e o atacante Marcelo Cirino, que foram retirados da lista de relacionados na vitória contra o Sampaio Corrêa após não reunirem condições de jogo por conta do atentado, treinaram normalmente e devem embarcar com a delegação para Juazeiro.

Apesar de indicar que está próximo do time ideal, Guto pode fazer mudanças na equipe. Ele não revelou a escalação e só vai divulgar o time titular minutos antes do confronto.

Do outro lado, a Juazeirense está em situação ainda mais crítica. O Cancão de fogo ainda não venceu no Baianão e soma apenas três pontos em 15 disputados. Como resultado, a Juá está na zona de rebaixamento e corre sério risco de cair para a Série B do estadual.

A aposta da Juazeirense está no atacante Neto Baiano. Ídolo no Vitória, o jogador de 39 anos foi contratado com o campeonato em andamento e já disputou duas partidas, mas ainda não balançou as redes.

Confira as prováveis escalações:

Juazeirense: Rodrigo Calaça, Rodriguinho, Rodolfo, Wendell e Nildo; Waguinho, Patrick e Clebson; Anicete, Neto Baiano e Deysinho. Técnico: Quintino Barbosa.

Bahia: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.