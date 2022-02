Em duelo inédito, Bahia enfrenta o Barcelona de Ilhéus na Fonte Nova

Ainda juntando os cacos da derrota para o Atlético de Alagoinhas, pela Copa do Nordeste, o Bahia precisa de uma resposta rápida e nesta quarta-feira (9) vai ter a chance de dar a volta por cima. Enfrenta o Barcelona de Ilhéus a partir das 19h15, na Fonte Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano.

O duelo, que voltará a ter a presença de público no estádio - limitado em 1,5 mil torcedores -, vai ser o primeiro entre os dois times na história. Estreante no Baianão, o Barcelona foi fundado em 2019 e, no ano passado, conquistou o título da Série B do estadual, garantindo o acesso à elite do futebol baiano.

A Onça Pintada vem fazendo bonito. Apesar do clube reconhecer que o objetivo principal é a manutenção na primeira divisão, o desempenho até aqui permite ao time de Ilhéus sonhar com a classificação à semifinal. Em quatro jogos, o Barça baiano soma sete pontos e ocupa a terceira colocação. Foram duas vitórias nos dois últimos jogos.

Enquanto isso, o Bahia inicia a rodada na quinta colocação, com seis pontos, fora da zona de classificação. O Esquadrão precisa ganhar para não se complicar na competição, mas o técnico Guto Ferreira já indicou que vai seguir com o rodízio de atletas.

Apesar do treinador não ter divulgado a escalação, o Bahia tem os retornos do lateral direito Jonathan e do meia Lucas Mugni. Eles ficaram fora do confronto com o Atlético de Alagoinhas, mas treinaram normalmente no CT Evaristo de Macedo e estão à disposição.

Por outro lado, Guto não deve contar com o zagueiro Luiz Otávio e o volante Patrick. A dupla estava isolada após testar positivo para a covid-19 e só voltou aos treinos ontem. Se Luiz Otávio ficar fora, Ignácio e Gustavo Henrique são teoricamente titulares, mas quem pode acabar ganhando os primeiros minutos é o garoto Henrique, de 20 anos. Último contratado, ele disputou a Copinha pela Ponte Preta e ainda não estreou como profissional.

"Apesar da pouca experiência a gente vem trabalhando, buscando espaço para aproveitar da melhor forma possível quando entrar em campo", disse Henrique.

Além do defensor, jogadores como Rodallega, Rezende, Daniel e Djalma também devem voltar ao time titular. Eles foram poupados e ficaram no banco contra o Atlético.

Já no Barcelona, a aposta fica nas defesas do goleiro Deijair. Formado nas categorias de base do próprio Bahia, o jogador tem sido um dos destaques do campeonato. Na rodada anterior, contra a Juazeirense, o camisa 1 pegou o pênalti cobrado por Neto Baiano e ajudou o time a conquistar os três pontos.

A solidez do Barcelona é tanta que o time treinado por Paulo Sales tem a melhor defesa do estadual. Levou só um gol em quatro jogos - o Bahia, por exemplo, já foi vazado quatro vezes no torneio. Sales, por sinal, está suspenso e quem ficará na área técnica hoje é o auxiliar Wellington Ribeiro.

“O objetivo inicial do clube é a manutenção na primeira divisão. Afinal é o primeiro ano do Barcelona na elite do Baianão. Mas estamos crescendo na competição e naturalmente os objetivos se tornam maiores”, afirmou Deijair.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Jonathan, Ignácio, Gustavo Henrique (Henrique) e Djalma Silva; Willian Maranhão, Rezende e Daniel; Raí, Rodallega e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.

Barcelona: Deijair, Miqueias, Max Marabá, Caíque e Arnold; Ramírez, Guga e Vitinho; Gianlucas, Kel Baiano e Almir. Técnico: Wellington Ribeiro (auxiliar).