Em entrevista, Ana Maria Braga revela que já teve perfil no Tinder

Apresentadora fez revelação durante o programa Conversa com Bial (Foto: Reprodução/TV Globo)

Durante participação no programa "Conversa com Bial", da TV Globo, Ana Maria Braga fez uma revelação que pegou muita gente de surpresa. A apresentadora, que tem 70 anos, contou que já criou um perfil no Tinder, aplicativo de relacionamentos.

Para tentar arrumar um novo "crush" e dar uns "matchs", a apresentadora do "Mais Você" teve que usar um perfil falso, o que a incomodou. "É legal, mas eu não podia responder a verdade. Aí aquilo começou a ficar uma coisa de doido e eu falei: 'não posso fazer uma coisa dessa porque não vou dormir'", disse.

De acordo com ela, a ideia de se aventurar no aplicativo surgiu por pura curiosidade, mas não durou muito, pois a apresentadora ficou com medo da exposição. "É uma bomba atômica, né? Eu convido alguém pra jantar, ou pra ir ali na praia. Aí sai, senta do meu lado, e o que pode acontecer? Acabou a vida dele. É uma solidão terrível, você não pode nem usar um aplicativo", desabafou.

Apesar de tudo, Ana Maria afirmou que ainda acredita no amor e crê que a "vida a dois é melhor que a um". "Se você tem um companheiro que realmente é companheiro, que partilha dos momentos bons e ruins, que você admira e ajuda, isso é bom. Esse é o milagre da vida", concluiu.

Além desta relevação inusitada, durante a entrevista Ana Maria falou sobre os 20 anos do "Mais Você", batalha contra o câncer