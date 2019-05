Em estado natal de Lula, Bolsonaro diz: 'meu coração é pernambucano'

Ao enaltecer o Nordeste em discurso em Petrolina (PE), na divisa com a Bahia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta sexta-feira, 24, que o seu coração é pernambucano. "Não há recompensa maior do que estar entre amigos. Meu coração é pernambucano", afirmou, na inauguração do Residencial Morada Nova, do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Na cerimônia, o presidente pegou uma criança no colo ao entregar a chave para uma família e ganhou de presidente um chapéu de couro de outro menino. Bolsonaro usou o chapéu por alguns segundos.

Após entregar a chave de uma das casas a um morador, Bolsonaro disse no pronunciamento que não "estava" no Nordeste, mas no Brasil: "Eu estou no Brasil; o Brasil é a nossa Pátria". Ele fez uma fala na qual pregou a união e disse que "fazer a coisa certa na política não é fácil, mas que, juntos, chegaremos lá". "Fiquem certos, eu sou o presidente de todos vocês", prosseguiu

Bolsonaro emocionou-se ao lembrar quando seus pais conseguiram a casa própria. "Hoje, eu estou feliz porque voltei um pouco no tempo, quando completei 35 anos, meu pai teve a sua casa própria, vi no semblante dele e da minha mãe a alegria de um momento como este", recordou.

"Nós chegamos para mudar o destino do nosso Brasil. Deixamos de lado o populismo. Deixamos de lado as promessas vazias, sempre ao lado da verdade, e de Deus, para buscar esse objetivo", acentuou. O presidente acrescentou que sabia da dificuldade que o País atravessava, com "a crise ética, moral e econômica". "Mas sabia do potencial que temos e de outro potencial muito maior, que é o deste povo maravilhoso e não desiste nunca", afirmou.