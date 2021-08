Em evento online, Ademi-BA celebra 46 anos e mira nas perspectivas de futuro

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) comemorou nesta quinta-feira (19), o aniversário de 46 anos de fundação.



Anualmente, a Ademi marca a data de aniversário com palestras que tratam do cenário de negócios no Brasil, mas assim como no ano passado, a celebração deste ano foi de forma online, por conta dos cuidados devido à pandemia.



O economista, professor e cientista social Eduardo Gianetti foi o convidado da associação e realizou uma palestra com o tema "Passado, presente e futuro - o que aprendemos em tempos de pandemia". Em sua fala, Giannetti destacou as consequências sociais a partir das transformações econômicas. A jornalista Patrícia Abreu foi a mestre de cerimônias do evento.

Economista Eduardo Gianetti palestrou de forma online no evento de aniversário da Ademi (Foto: Reprodução)

Além da palestra, a celebração contou com uma homenagem a Marcos de Meirelles Fonseca, que presidiu a Ademi-BA nos anos 2000, e morreu em 30 de abril deste ano. Agora ele passa a dar nome à sede da entidade.



“Marcos foi um homem visionário cuja história de vida se misturou à história da Ademi, e contribuiu enormemente para a consolidação da nossa associação. Com muita saudade, vamos lembrar para sempre de Marcos de Meirelles Fonseca, que foi, e segue como um de nossos principais pilares”, disse Cláudio Cunha, presidente da Ademi-BA.



Cunha ainda destacou a importância da Ademi enquanto entidade e sua importância para a sociedade baiana.



“Esse é um momento de celebração de muitas conquistas da nossa entidade, que trabalha incansavelmente pelo fortalecimento do mercado imobiliário e de nossa economia, além de investir na inovação e qualificação de profissionais e empresas”, diz Cláudio Cunha.



O presidente também destacou que os associados estão preparados para enfrentar o futuro. "Estamos prontos para seguir evoluindo e transformando vidas com nosso setor que cresce diariamente", disse.