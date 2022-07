Em evento sem Lula, PT oficializa candidatura à Presidência

O Partido dos Trabalhadores e a federação partidária Brasil da Esperança – formada por PT, PC do B e PV – oficializaram a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (SP) ao Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (21), em um hotel no Centro da capital paulista. Lula e o candidato à vice na chapa estão em visita ao Pernambuco e não participaram do evento.

O evento foi realizado na manhã de hoje e sem muita divulgação à imprensa. Membros da Executiva Nacional da legenda, com o presidente Gleisi Hoffmann, participaram do encontro a portas fechadas. A convenção também definiu oficialmente o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa petista.

Os partidos têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções. Já o registro de candidatura deve ser feito junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15 de agosto.

Durante a convenção nacional do partido nesta quinta (21), o PT aprovou: indicação do nome de Lula como candidato a presidente da federação; aprovação da coligação com PSB, Solidariedade e a federação PSOL-Rede e indicação de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente da federação.

Lula disputará a Presidência da república pela sexta vez.