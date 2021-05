Em fala vazada, Karol Conká critica programa de Rafa Kalimann: 'Vazio'

A rapper Karol Conká foi gravada criticando o programa de Rafa Kalimann, na Globoplay. A fala foi nos bastidores do programa BBB - A Eliminação, na Multishow, que reuniu os ex-brothers.

"Você vê que tudo o que vai, volta, né? Me chamou de vazia, agora quem é que está com um programa vazio?", diz Karol, sem citar diretamente Rafa. A fala foi gravada por Kerline Cardoso, a primeira eliminada do BBB21, que gravou um vídeo para o Instagram e deixou o som com Karol falando ao fundo.

Curiosamente, Rafa estava nos Estúdios Globo, no Rio, na mesma hora do programa do Multishow, mas soube da fala de Conká pelos perfis de fofoca no Instagram. Em um deles, ela comentou "Hm", com um emoji intrigado.

Durante o BBB21, Karol fez um comentário sobre a vitória de Thelma Assis, no BBB20, dizendo que ela teve uma aceitação maior por ter tido apoio de pessoas brancas na casa. Rafa na ocasião não gostou do comentário e usou o Twitter para criticar a cantora. "A Karol é vazia", escreveu.

O programa dela, Casa Kalimann, estrou na Globoplay um dia antes do documentário A Vida Depois do Tombo, sobre o cancelamento de Karol no BBB21 e como ela navegou os dias depois da sua eliminação. A série documental fez sucesso na plataforma, mas o programa de Rafa foi alvo de várias críticas nas redes sociais.

O vazamento acontece em meio ao trabalho de Karol para reposicionar a imagem. Depois do documentário, ela lançou uma música nova, Dilúvio, no dia da final do BBB.