Em Feira de Santana, 12 pessoas testam para coronavírus diariamente

Desde o primeiro caso de coronavírus registrado em Feira de Santana, em uma mulher de 34 anos, no último dia 26 de fevereiro, pelo menos 12 coletas de feirenses são coletadas diariamente pela equipe de saúde do Comitê Gestor Municipal de Controle ao Coronavírus. Já na capital baiana, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, no mesmo período foram 82 coletas – 32 ainda em análise – o que resulta em uma média de 3,5 amostras por dia.

Na primeira cidade baiana com diagnóstico positivo de coronavírus, a coordenadora do Comitê Gestor, a infectologista Melissa Falcão, disse que “todo mundo está sensibilizado, principalmente as pessoas que possam ter tido contato com algumas das pacientes”. “Mas só estamos tentando quem apresenta sintoma”, informou.

Ouça podcast sobre pandemia de coronavírus e a situação na Bahia.

Hoje, são três casos confirmados no município. Não há nenhum registro de Covid-19 em Salvador. Amostras de familiares da primeira paciente, que esteve na Itália e retornou ao Brasil do dia 25 de fevereiro e já deixou o isolamento domiciliar, também estão sob análise.

Uma menina de 8 anos está internada, no Hospital Martagão Gesteira, com suspeita de contaminação. O resultado da análise ainda não foi divulgado.