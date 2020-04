Em Feira de Santana, idosos e deficientes terão horário especial para andar de ônibus

A partir desta terça-feira (7), idosos e pessoas com deficiência ou enfermidades terão horários exclusivos para utilizar o transporte público urbano em Feira de Santana. O público que tem gratuidade deverá utilizar os ônibus apenas nos períodos entre 8h e 17h e de 19h às 00h.

A medida restritiva da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Transportes e Trânsito (SMTT), tem como objetivo diminuir o fluxo de pessoas que estão no grupo de risco para o coronavírus em horários de pico.

A medida, segundo o secretário da pasta, Saulo Figueiredo, ocorre porque foi notado um aumento de até 30% do número de usuários com gratuidade tarifária e beneficiários de Passe Livre na última na semana, de 30 de março a 3 de abril.

“Comparamos os dados da bilhetagem eletrônica a partir da primeira semana [23 a 27/março] logo após o decreto municipal 11.498 de 20/03/20 (com as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus) e, mesmo recomendando aos usuários optarem por horários alternativos, a quantidade de pessoas vulneráveis à pandemia que usam ônibus já representava cerca de 15% do total da demanda do sistema municipal de transporte”, explica o secretário.

De acordo com a prefeitura, a frota de ônibus das empresas Rosa e São João serão mantidas atendendo a comunidade, prioritariamente em áreas de setores essenciais e produtivos, como hospitais, farmácias, supermercados, hipermercados, do Centro de Abastecimento, padarias, feiras livres de produtos alimentícios, correspondentes e instituições bancárias, casas lotéricas, postos de combustíveis e clínicas veterinárias.