Em festa no BBB21, Gil revela a Camilla que está apaixonado por Fiuk

Em meio à festa Memórias, na madrugada deste domingo (2), no Big Brother Brasil 21 (BBB21), o participante Gilberto confessou à influencer Camilla de Lucas que está apaixonado por Fiuk. Ele respondeu a uma pergunta da sister sobre o assunto.

"Eu estou, e agora? Me lasquei, estou lascado, você viu minhas caras?", disse o pesquisador, que é doutorando em economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Camilla, então, pergunta se o confinado está falando sério. "É sério, apaixonado, com os quatro pneus arriados. O que eu faço? Me lasquei. Você viu no vídeo. Dava para perceber, não dava?", diz Gil, referindo-se às que foram exibidas na festa, com momentos anteriores do reality.

A influencer carioca disse que achava que era uma brincadeira, mas que estava ficando preocupada. "Amiga, quando ele sair, ele vai ver, me lasquei. Eu achei que eu estava discreto. Os vídeos pegam tudo, né?". Apesar disso, o pesquisador disse que sabe que os dois serão amigos, quando saírem do programa. "Não vou sofrer não, quero aproveitar o momento", completou.