Em fim de contrato com o Bahia, Conti entra na mira do América-MG

Destaque do Bahia na temporada 2021, o zagueiro Conti deve seguir no futebol brasileiro em 2022, mas o destino deve ser Minas Gerais. Depois do tricolor confirmar que não vai renovar o vínculo com o argentino, o jogador entrou na mira do América-MG.

De acordo com o site Globo Esporte, o Coelho negocia com o Benfica o empréstimo de Germán Conti. A ideia do América-MG é ter o jogador para a disputa da Série A do Brasileirão e da Copa Libertadores. O clube mineiro está na fase pré-grupos do torneio continental e vai enfrentar o Guaraní-PAR.

Germán Conti tem contrato de empréstimo com o Bahia até o próximo dia 31. O tricolor tem a prioridade para ficar com o jogador em definitivo, mas o valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,6 milhões) pedido pelo Benfica foi considerado fora da realidade do clube. O Esquadrão chegou a negociar a permanência do argentino, mas o rebaixamento à Série B e o corte no orçamento inviabilizaram a permanência.