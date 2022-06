Em fim de contrato, Raí Nascimento ainda negocia renovação com o Bahia

Em fim de contrato com o Bahia, o atacante Raí Nascimento ainda aguarda para definir o seu futuro no tricolor. O vínculo do jogador com o Esquadrão se encerra nesta quinta-feira (30).

De acordo com apuração do CORREIO, o Bahia tem conversa avançada com o staff do jogador e mantém a expectativa pela renovação do contrato.

Recentemente, o diretor de futebol Eduardo Freeland afirmou, em entrevista à Rádio Sociedade, que está em tratativas para manter o atacante no elenco tricolor.

"Quando eu cheguei no clube, já havia uma conversa e eu assumi essa negociação. Ele tem contrato até 30 de junho, e eu acredito que, nos próximos dias, a gente vai conseguir chegar a um acordo para a renovação. Eu gosto muito de compartilhar, nunca é uma pessoa só. Mas, sim, minha participação é efetiva, e eu acredito muito que vamos chegar no final feliz", contou o dirigente.

Em caso de renovação, o novo contrato de Raí com o Bahia precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) até está sexta-feira (1º) para que o jogador tenha condição de enfrentar o Grêmio, em partida marcada para o domingo (3), às 16h, na Fonte Nova.

Com toda a formação feita na Espanha, Raí chegou ao Bahia em setembro do ano passado para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro. O atacante disputou 42 jogos com a camisa tricolor. Nesse período, ele marcou sete gols e deu cinco assistências.