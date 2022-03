Em fim de semana de treinos, Bahia segue preparação para estreia na Série B

Ainda com o calendário livre, aguardando o começo da Série B deste ano, o Bahia teve mais um fim de semana com treinamentos na Cidade Tricolor. Nas duas atividades, que aconteceram na sexta (25) e no sábado (26), o tricolor trabalhou tanto o setor ofensivo, quanto a defesa. O elenco recebeu folga no domingo e volta a treinar nesta segunda-feira.

O treino da sexta foi marcado pelo aprimoramento de situações de jogo e finalizações. O goleiro Danilo Fernandes, que vem se recuperando da lesão no olho após o atentado contra o ônibus do clube no mês passado, já está participando normalmente das atividades no campo. Ainda não há uma confirmação se ele retornará para a meta do Bahia na estreia do Brasieliro, contra o Cruzeiro, no dia 9 de abril.

Vitor Jacaré, recém contratado pelo time após encerrar seu vínculo com o Ceará, também segue participando dos treinamentos e deve ser opção de Guto Ferreira para a reestreia na temporada.

Já Marco Antônio, que havia feito apenas trabalhos físicos no treinamento da sexta-feira por conta da pancada sofrida no jogo contra o Sergipe, voltou ao campo normalmente ontem.

O treino de sábado foi dividido em três etapas. Nas duas primeiras, foram realizadas movimentações de cruzamentos, visando melhorar o posicionamento e organização defensiva. A última parte do treino comandado pelo técnico Guto Ferreira voltou a focar em finalizações e situações de ataque.

Mais um amistoso, mais uma vitória! Seleção Sub-20 derrotou o Bahia Sub-20 por 5 a 0. Valeu, garotada!



Fotos: Pietro Carpi / CBF pic.twitter.com/cpVY9bSLrs — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 27, 2022

Derrota do sub-20

Também no sábado, os atletas do sub-20 do Bahia participaram de um amistoso contra a categoria de base da Seleção Brasileira. O sub-20 da Seleção venceu o jogo por 5x0, que foi realizado no Barradão. Marcos Leonardo, Matheus França, duas vezes cada, e Giovani marcaram os gols do Brasil.

Esse duelo foi o segundo da Seleção dos três jogos preparatórios que a equipe sub-20 fará nesta Data-FIFA. Já o Esquadrãozinho segue em preparação para a temporada 2022. O próximo compromisso do time comandado pelo treinador Diogo Siston é na estreia do Campeonato Baiano, também em 9 de abril, contra o Unirb. O jogo será em Alagoinhas.