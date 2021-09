Em flutuante no meio do lago, casal faz sexo e viraliza nas redes sociais

Um casal foi flagrado fazendo sexo em um flutuante no lago de Palmas, em Tocantins, neste final de semana. As imagens foram gravadas por pessoas de uma outra embarcação viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (6).

A cena acontece na parte de cima do flutuante, onde o casal está sozinho, enquanto os outros ocupantes estavam na parte inferior da embarcação. De acordo com o G1, o vídeo teria sido filmado neste domingo (5).

Em publicações no Twitter, usuários comentaram sobre o caso: “Minha mãe perguntando pra mim que vídeo é esse do flutuante. Que é que eu faço?”, comentou uma usuária, desesperada. “Não julgo o casal do flutuante, pois o último que eu fui não tava muito diferente”, declarou outro.

Os flutuantes são pequenas embarcações que saem de um píer na Praia da Graciosa, em Palmas (TO), e realizam um passeio por todo o lago. Atualmente estão liberados, os passeios exigem o cumprimento de medidas contra a pandemia de covid-19 como limite de passageiros e distanciamento social.



O momento de proximidade do casal, no entanto, além de quebrar os protocolos de segurança, se configura como ato obsceno. A pena é de detenção de três meses a um ano ou aplicação de multa.



Ao G1, a Polícia Militar informou que não foi acionada e que não há nenhum registro da ocorência. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado também comunicou que nenhuma delegacia recebeu o registro.