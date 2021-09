Em fuga, cavalo arrasta bicicleta e 'atropela' motociclista em Vila Velha (ES); veja vídeo

Um cavalo foi flagrado galopando por uma via pública, arrastando uma bicicleta, na tarde desta segunda-feira (13), em Vila Velha, Espírito Santo.



No vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver o animal amarrado à bicicleta por meio de uma corda. Ao virar uma esquina, o cavalo passa ao lado de um motociclista, que é atingido pela bike logo em seguida. Não há informações sobre o estado do motociclista.

Isso você só ver em Vila Velha pic.twitter.com/2WJviY2Jgd — Caio Gavassi (@gavassigavazza) September 13, 2021

De acordo com o G1, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que está apurando a identidade da vítima e também do dono do cavalo, que poderá ser multado por deixar o animal solto.