Em golpe, criminosos fingem trabalhar nas Osid e cobram por procedimentos gratuitos

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) informaram que criminosos estão utilizando o nome de médicos e demais colaboradores para cobrar por consultas e exames gratuitos. A instituição fez um alerta nas redes sociais e pediu que os pacientes denunciem o crime.

"Através de ligações telefônicas, golpistas estão usando o nome de médicos e demais colaboradores da instituição para solicitar, aos familiares dos pacientes internados, dinheiro para a realização de exames e outros procedimentos em Saúde", informou a instituição.

As Osid ressaltaram que não cobram por nenhum tipo de serviço prestado, pois o atendimento à população é 100% gratuito, sendo realizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição informou que, caso o paciente seja vítima desse tipo de golpe, ele deve procurar a delegacia mais próxima para registrar boletim de ocorrência e denunciar o ocorrido nos canais das Obras Sociais Irmã Dulce através do telefone (71) 4009-4995 ou pelo site www.contatoconfidencial.com.br/denunciaosid.

O golpe aconteceu não só em Salvador, mas em diversas cidades da Bahia, no entanto, a quantidade de municípios não foi divulgada. O CORREIO procurou a instituição para obter essa informação e saber se já foi tomada alguma medida legal para combater o crime e aguarda resposta.

As Osid são uma das instituições filantrópicas mais importantes do país com atendimento 100% do SUS e que acolhe anualmente 2,9 milhões de pessoas carentes. A instituição vive hoje, no entanto, a pior crise financeira da sua história, com séria ameaça à continuidade dos serviços prestados à população baiana, principalmente aos mais necessitados.

A instituição é responsável pela realização de 3,5 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano na Bahia e está com um déficit operacional de R$ 24 milhões, valor que ainda pode ser acrescido em R$ 20 milhões até o final de 2022 – resultando em um déficit acumulado da ordem de R$ 44 milhões.

No dia 18 de abril, a Osid lançou a campanha "Um Milhão de Amigos Para Santa Dulce", que conta com a participação de diversos artistas baianos, como Ivete Sangalo e Margareth Menezes, e tem o objetivo convidar a sociedade a contribuir mensalmente com a manutenção do trabalho social prestado pela instituição.

Para ajudar as Obras Sociais Irmã Dulce, é possível doar qualquer quantia através de diversos canais: PIX deuslhepague@irmadulce.org.br; ou efetuar uma doação a partir do site www.irmadulce.org.br/doeagora. Mais informações sobre como ajudar podem ser obtidas também através da Central de Relacionamento com o Doador, no telefone (71) 3316-8899.