Em grupos e sem bola: saiba como Bahia planeja retorno aos treinos

Oficialmente, as férias coletivas para o elenco do Bahia terminaram nesta sexta-feira (1º). Mas, com as recomendações de isolamento das autoridades de saúde por conta da pandemia do novo coronavírus, os jogadores vão demorar um pouco mais para voltar aos treinos na Cidade Tricolor.

Isso não quer dizer os atletas não vão voltar aos trabalhos. Mesmo diante das incertezas sobre a retomada do futebol no país, o Bahia montou um esquema para manter os jogadores em atividade. O processo será dividido em três fases e a primeira começa na próxima segunda-feira (4).

No primeiro momento, os jogadores vão continuar em casa, mas vão ser submetidos a treinos e metas de preparação física diárias.

“É a fase de treinamentos individuais dos atletas, cada um em suas próprias residências, acompanhados virtualmente à distância. Cada grupo de cinco atletas será coordenado por um profissional do clube. É uma plataforma de treino à distância, individual, sem nenhum contato e cumprindo metas diárias e exercícios diários. De certa forma, isso busca reproduzir o início de rotina que seria nos clubes, mas individualizado, seguindo o protocolo com acompanhamento à distância", explicou Guilherme Bellintani durante entrevista ao Jornal da CBN.

Na segunda fase, que ainda não tem data para ser iniciada, os jogadores vão ser divididos em pequenos grupos. Eles vão treinar na Cidade Tricolor, mas separados e em horários diferentes. Nesta fase do processo ainda não haverá o contato com a bola.

"Vão ser apenas treinos físicos de musculação na academia, em pequenos grupos e separados fisicamente entre eles. Em horários diferentes também para que a gente possa ter um controle de distância e de grupo, para que se eventualmente a gente venha a ter uma contaminação, isso não tenha havido contato com o grupo maior, apenas com o pequeno", continua o presidente tricolor.

Já a terceira fase será o retorno normal às atividades, com todos os jogadores juntos e treinos com bola.

O Bahia está com as atividades paralisadas desde o dia 18 de março, quando a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano foram suspensos. Para reduzir os prejuízos, o clube optou por dar férias de 20 dias aos atletas no mês de abril. A medida foi prorrogada por mais dez dias.

Para Guilherme Bellintani o momento ainda não é o de pensar em uma data para o retorno do futebol, mas ele defende que a retomada dos treinos é possível caso os protocolos de saúde estabelecidos sejam cumpridos.

"A retomada de treinos, eu acredito muito tranquilamente a partir de protocolos, de testagem dos atletas, dos seus familiares, toda a comissão técnica, protocolos que em um primeiro momento evitem treinos com alto grau de contato, foquem em treinos físicos e praticamente individualizados na primeira etapa, eu acho que é possível voltar sim, com muita responsabilidade, conversando e convergindo com autoridades locais. Eu enxergo que isso é possível desde que seja feito com protocolos acompanhado de médicos, epidemiologistas e todo o comportamento que deve ser em um momento como esse", explica.

"Não vejo isso como um grande desafio, vejo como uma possibilidade real já que se trata de atletas de alto nível e que vão completar quase dois meses sem uma atividade física feita de forma regular. Eu entendo que é possível pensar no retorno dos treinos com esse nível de protocolo e responsabilidade", continua o dirigente.