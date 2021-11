Em Ilhéus, Rui Costa critica os que 'só falam em fazer Carnaval'

O governador Rui Costa (PT), que cumpre agenda em Ilhéus, sul da Bahia, fez críticas nesta terça-feira (16) àqueles que lucram com a indústria do entretenimento e querem a realização do Carnaval em 2022. A realização da festa ainda está cercada de incertezas na Bahia por conta da pandemia.

"Eu também quero fazer Carnaval, mas só vou fazer se eu não tiver que encarar depois milhares de pessoas morrendo de covid. Eu não quero botar a cabeça no meu travesseiro e imaginar que parte daquelas mortes foi por conta da minha decisão de permitir Carnaval”, disse o governador.

O político destacou um dado que aponta que 700 mil baianos que tomaram a primeira dose da vacina não retornaram para cumprir o prazo de vacinação contra a covid-19.

“Tem gente que ganha R$ 5 milhões no Carnaval; R$ 3 milhões, R$ 4 milhões, eu respeito a opinião dessas pessoas. Agora mais importante que qualquer festa é a vida das pessoas, é a vida dos seres humanos”, disse ainda.

O gestor, que foi a Ilhéus para autorizar obras de restauração da BA-001 e para tratar da modernização em escolas da cidade, aproveitou o evento para incentivar a vacinação dos que tomaram apenas uma dose contra a covid e para criticar negacionistas.

“A segunda menor taxa de mortalidade por covid do Brasil é na Bahia, atrás apenas do Maranhão. Tenho que agradecer ao povo que não deu ouvido aos malucos, às pessoas que deram ouvido à ciência. Mas temos que convencer as pessoas a tomarem a segunda dose”

Por fim, usou de exemplo a política de saúde da China, que tem fechado cidades com 2 casos de coronavírus. "Aqui temos 2500 e só falam em fazer Carnaval", afirmou.