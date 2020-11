Em jogo atrasado, Bahia recebe Fortaleza e tenta confirmar reaçao

A virada de chave no Campeonato Brasileiro tem sido objeto de desejo do Bahia desde que a competição foi iniciada. Em sucessivas entrevistas, jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes batem na tecla da busca por regularidade. Hoje, o tricolor vai ter a chance de provar que está mesmo começando a surfar uma nova onda na temporada.

A partir das 18h45, o Bahia recebe o Fortaleza, na Fonte Nova, em jogo atrasado da 18ª rodada. O duelo conta pelo primeiro turno, mas vai ter consequência direta no que vai ser a segunda metade de torneio para o time baiano.

Contra os cearenses, o Bahia tem a chance de abrir distância da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, o Esquadrão pode saltar da 14ª colocação para a nona em caso de vitória, ultrapassando o próprio Fortaleza. Além disso, pode alcançar uma marca inédita desde a chegada do técnico Mano Menezes.

Depois de superar o Melgar pela Copa Sul-Americana, e Botafogo, pelo Brasileirão, o Esquadrão acumula dois triunfos seguidos, o que não acontecia desde o mês de agosto, quando venceu Coritiba e Red Bull Bragantino, respectivamente, pela segunda e terceira rodadas da Série A, ainda sob o comando de Roger Machado.

Já a última vez que conseguiu vencer três partidas em sequência foi em julho. Na ocasião, o time azul, vermelho e branco embalou quatro triunfos entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste.

“Acredito muito que uma equipe, para mudar a chave dentro de uma temporada, ela precisa mesmo enfileirar uma sequência de resultados positivos. Não basta vencer uma e perder outra, ou vencer alternado, porque isso não dá a confiança necessária, primeiro, dentro do grupo, depois, para o adversário. Sequenciar resultados positivos é fundamental para aliar boas atuações com resultado de tabela”, alertou o comandante Mano Menezes.

Outro ponto de motivação para os tricolores vem da defesa. Pela primeira vez sob o comando de Mano, o tricolor passou duas partidas sem ser vazado. O equilíbrio defensivo é uma das buscas do treinador desde que chegou ao Bahia. Atualmente, o clube tem a terceira pior defesa da Série A, com 28 gols sofridos. O tricolor tem desempenho melhor apenas do que Flamengo (29) e Goiás (33).

“Estamos, objetivamente, buscando essa melhora. É necessária essa melhora para acompanhar a produção ofensiva que temos. Hoje, se analisar os números frios, o que está sustentando a colocação é a parte ofensiva, porque, como defesa, somos a segunda (terceira) pior. Para o segundo turno, temos que ter uma melhora, para que não fique tão sobrecarregada a parte ofensiva”, analisou o treinador, confiante.

Por falar em defesa, diante do Fortaleza Mano Menezes não vai poder contar com dois dos principais jogadores do time. Os volantes Elias e Gregore receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão na partida.

Os mais cotados para ficar com as vagas são Ronaldo e Ramon. Outros jogadores como Elton, Edson e Ramires correm por fora na disputa.

RIVAL SOFRE BAQUE

Do outro lado, o Fortaleza também tem problemas, mas o maior deles está na beira do campo. Ou melhor, não estará. Às vésperas do jogo contra o Bahia, o técnico Rogério Ceni deixou o time cearense e acertou com o Flamengo.

Considerado ídolo do clube, Rogério tem no currículo títulos da Série B, Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense pelo Fortaleza.

Na confronto de hoje, Marconne Montenegro, técnico do sub-23, vai ser o responsável por comandar o time. Para o duelo, ele não poderá contar com o zagueiro Jackson, suspenso. Roger Carvalho volta ao time.