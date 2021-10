Em jogo com polêmica, Bahia empata com o Juventude fora de casa

Em um jogo que teve polêmica com a arbitragem, o Bahia segurou a pressão do Juventude e ficou no 0x0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na noite deste sábado (30), pela 29ª rodada do Brasileirão. O Esquadrão teve dificuldades diante do adversário, e criou poucas - ainda que perigosas - chances de gol.

O lance polêmico aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Ronaldo finalizou, mas o zagueiro do Ju tirou com o braço. O juiz chegou a consultar o vídeo, mas entendeu que era o braço de apoio e não marcou pênalti.

Com o resultado, o Tricolor de Aço segue sem perder sob o comando de Guto Ferreira. Agora, soma dois triunfos e quatro empates. O Bahia permanece na 15ª colocação, com 33 pontos. Mas pode ser superado na tabela pelo Ceará, que tem a mesma pontuação mas joga neste domingo (31), às 16h, no Castelão, contra o Fluminense.

Na próxima rodada, o Bahia volta a jogar em casa. O próximo compromisso do Esquadrão será diante do São Paulo, no domingo da semana que vem, dia 7, às 18h15, na Arena Fonte Nova.

O jogo

O Bahia foi escalado com algumas mudanças. A novidade foi o atacante Gilberto no banco, com Rodallega entre os titulares. Ronaldo também iniciou entre os 11 primeiros, enquanto Juninho Capixaba foi puxado para a função de origem, no lugar do suspenso Nino Paraíba. Também fora pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Bahia deu lugar a Renan Guedes.

A partida nem bem tinha começado e o Esquadrão já passava por um tremendo susto. Com um minuto de jogo, o árbitro marcou pênalti a favor do Juventude, por um toque de mão de Renan Guedes. Mas, após checagem da arbitragem no VAR, o lance foi invalidado.

A Papada continuou no controle das ações, e viu Guilherme Castilho soltar uma bomba na entrada da área, mas a defesa do Bahia impediu. Dawhan também arriscou, mandando por cima do gol de Danilo Fernandes.

Aos 15 minutos, veio uma chance incrível para o Tricolor de Aço. Ronaldo recebeu lançamento, Carné saiu errado e deixou o gol vazio. O atacante finalizou e a bola chegou a tocar no braço de Vitor Mendes antes de sair pela linha de fundo. O juiz checou o lance no vídeo, mas disse que a redonda bateu na mão de apoio do zagueiro e não marcou o pênalti.

Apesar da ótima oportunidade do Bahia, o Juventude voltou a ficar bem no jogo, ocupando mais o campo do Esquadrão. Danilo Fernandes foi obrigado a impedir uma tentativa de gol olímpico de Castilho.

Na reta final do primeiro tempo, o tricolor voltou a aparecer. Aos 37, Ronaldo recebeu a bola na área e tentou o chute cruzado, mas a bola passou sem muito perigo. Quatro minutos depois, Raí Nascimento fez boa jogada, cortou para o meio e mandou uma bomba, mas a bola carimbou o travessão e saiu pela linha de fundo. Juninho Capixaba ainda arriscou, também sem sucesso.

O segundo tempo também começou com o Juventude mais ofensivo, criando chances. Primeiro, com Sorriso e, depois, com Michel. Aos 13, Ricardo Bueno arriscou de longe, e a bola passou perto da trave.

Três minutos depois, o Bahia deu o troco. Capixaba cobrou falta lateral e Rodallega cabeceou, para fora. Mas o anfitrião continuou fazendo pressão maior, e assustando o Esquadrão. Ficou bem perto de abrir o placar aos 25: Wescley acertou um lindo chute, a bola bateu no travessão, quicou na linha, mas não entrou.

Aos 40, o tricolor chegou com uma cobrança de falta de Capixaba, que bateu na barreira. Na sequência, Rodriguinho cobrou escanteio perigoso, mas a zaga do Juventude conseguiu evitar a finalização.

Quatro minutos depois, foi a vez de Gilberto cobrar falta, soltando uma bomba, que tirou tinta do gol de Marcelo Carné. No fim, Wescley ainda tentou em duas oportunidades, mas o 0x0 permaneceu até o fim.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Bahia - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Juventude: Marcelo Carné, Michel Macedo, Victor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Jadson (Chico), Guilherme Castilho (Wagner) e Dawhan; Capixaba (Wescley), Ricardo Bueno e Sorriso (Fernando Pacheco). Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Danilo Fernandes, Renan Guedes, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Jonas (Raniele), Patrick, Daniel (Gilberto), Ronaldo (Isnaldo) e Raí (Maycon Douglas); Rodallega (Rodriguinho). Técnico: Guto Ferreira.

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Cartão amarelo: Fernando Pacheco e Vitor Mendes, do Juventude; Gilberto, do Bahia.

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (trio do Paraná).