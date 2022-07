Em jogo de pouca inspiração, Bahia e Grêmio empatam em 0x0 na Fonte Nova

No duelo entre campeões da Série A, Bahia e Grêmio ficaram no empate sem gols neste domingo (3), na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo bastante disputado, o tricolor baiano até criou boas chances, mas parou no goleiro gremista e não conseguiu balançar as redes. O resultado mantém o Esquadrão na terceira colocação, com 29 pontos. O clube gaúcho segue em quarto, com 26.

O próximo compromisso do Bahia será na sexta-feira (8), quando visita o lanterna Vila Nova, às 19h, em Goiânia.

Poucas chances

Em seu primeiro jogo na beira do campo, o técnico Enderson Moreira escalou o volante Emerson Santos no lugar do machucado Rezende. No setor de ataque, Rildo, suspenso, foi substituído por Raí Nascimento.

Empurrado pela torcida que compareceu em ótimo número - 41 mil pessoas -, o Bahia começou o jogo tomando a iniciativa. Com mais posse de bola, o tricolor trabalhava a bola no meio-campo para tentar furar o bloqueio gaúcho.

Do outro lado, os gremistas buscavam o contra-ataque para surpreender. Aos 19 minutos, a equipe rival conseguiu encaixar a jogada. Elias disparou em velocidade e conseguiu entrar na área, mas Luiz Otávio fez bem a cobertura e o atacante perdeu o tempo de finalizar.

A resposta do Bahia também veio em contra-ataque. No lance construído pelo lado esquerdo entre Matheus Bahia e Mugni, a bola sobrou para Daniel. Dentro da área, o camisa 10 girou para fazer o chute, porém foi desarmado na hora do arremate.

O que se viu no primeiro tempo foi um jogo de muita disputa física e poucas chances claras de balançar as redes. O Grêmio quase surpreendeu o Bahia após cobrança de escanteio. O goleiro Danilo Fernandes se esticou todo e evitou o gol.

No final dos primeiros 45 minutos, o zagueiro Ignácio foi derrubado na área por Diego Souza durante cobrança de falta. O VAR entrou em ação e checou o lance, entretanto o pênalti não foi marcado e o árbitro decretou o intervalo.

No detalhe

O Bahia voltou do intervalo com a mesma escalação, mas o panorama da partida se inverteu nos primeiro minutos da segunda etapa. A equipe gaúcha tentou tomar as ações do jogo, partindo para o ataque e preocupando a torcida azul, vermelha e branca na Fonte Nova.

Quando o Bahia conseguiu colocar a bola no chão, o gol quase saiu. Aos seis minutos, Patrick cruzou rasteiro e Rodallega, dentro da área, bateu de primeira. O goleiro Gabriel Grando fez boa defesa e evitou o tento do Esquadrão.

Apesar da busca pelo ataque, as duas equipes tinham muita dificuldade para criar chances claras. Apostando em sangue novo, Enderson Moreira tirou Raí e colocou Vitor Jacaré no jogo. O jogador, inclusive, teve o nome cantado pelos torcedores. A mudança quase surtiu efeito.

Aos 29 minutos, após boa jogada de André, Jacaré chutou desajeitado de perna esquerda e a bola sobrou para Rodallega dentro da área. O colombiano bateu colocado, contudo novamente o goleiro do Grêmio espalmou.

Em uma última cartada para tentar melhorar a saída de bola, Enderson Moreira promoveu as entradas de Lucas Falcão e Miquéias nos lugares de Patrick e Emerson Santos, respectivamente.

Cansado, o meia Mugni pediu para sair e Matheus Davó entrou na vaga. O gol do Bahia quase saiu aos 46 minutos. Na bola mal cortada pela defesa gaúcha, Davó saiu de cara com o goleiro e, mesmo desequilibrado, chutou forte. A bola explodiu na trave. Sem conseguir alter o marcador, restou aos dois times lamentarem o empate em 0x0.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x0 Grêmio - Série B do Brasileirão (16ª rodada)

Bahia: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Emerson Santos (Lucas Falcão), Patrick (Miquéias), Mugni (Matheus Davó) e Daniel; Raí e Rodallega. Técnico: Enderson Moreira.

Grêmio: Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Sarará), Bitello e Campaz (Pedro Lucas); Janderson (Emerson), Diego Souza (Ricardinho) e Elias (Ferreira). Técnico: Roger Machado.

Estádio: Fonte Nova

Cartão amarelo: Raí e Matheus Bahia (Bahia); Geromel e Janderson (Grêmio)

Público: 41.617 pagantes

Renda: R$ 1.208.029,00

Arbitragem: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Simon Manis (SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)