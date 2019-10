Em jogo equilibrado, Bahia e São Paulo empatam sem gols na Fonte

No confronto direto por uma vaga no G6 do Brasileirão, o Bahia não conseguiu sair de um empate sem gols com o São Paulo, na Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (9).

O resultado fez o Esquadrão cair uma casa na tabela do Brasileirão. Agora, o tricolor é o oitavo colocado, com 38 pontos. Já o São Paulo chegou aos 40 e permanece na quinta posição.

Depois de dois jogos em casa, o Bahia agora se prepara para duas partidas longe de Salvador. No Sábado (12) e time encara o Fluminense, no Rio de Janeiro. Já na quarta-feira (16), o adversário será o Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo

Sem Gilberto, que sentiu um desgaste muscular, Fernandão foi o responsável por ser a referência do Bahia no ataque. Quando a bola rolou na Fonte Nova, o que se viu foi um primeiro tempo bem movimentado.

O São Paulo foi o primeiro a dar as caras e quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Na jogada pelo lado esquerdo, Alexandre Pato cruzou para o meio da área e Hernanes bateu de primeira. Juninho apareceu e conseguiu cortar.

Apesar da pressão inicial do São Paulo, aos poucos o Bahia foi equilibrando a partida. Depois da saída errada da defesa paulista, Ronaldo soltou a pancada, mas a bola foi para fora. No jogo de toque de bola proposto pelo São Paulo de Fernando Diniz, o Esquadrão aproveitou para usar duas estratégias: o passe longo em busca dos atacantes e o contra-ataque.

O passe de Élber pelo alto achou Fernandão na velocidade. O camisa 20 conseguiu boa jogada, mas na hora que limpou para chutar foi travado pela marcação.

Na reta final do primeiro tempo tanto Roger Machado quanto Fernando Diniz precisaram recorrer ao banco de reservas. Aos 38, o atacante Pablo sentiu a virilha em disputa com Gregore e precisou deixar o campo para a entrada de Igor Gomes. Um minuto depos foi s vez de Moisés tentar puxar o contra-ataque e, sozinho, sentir a posterior da coxa. Ele deu lugar para Giovanni.

Antes do fim da primeira etapa o Bahia ainda voltou a criar boa chance. Juninho roubou a bola na defesa e avançou em velocidade, mas adiantou demais e acabou perdendo uma boa oportunidade de contra-ataque.

Faltou o gol

O Bahia voltou diferente para a segunda etapa. Élber passou mal no vestiário e foi substituído por Arthur Caíke. No jogo de abafa, o tricolor quase conseguiu se aproveitar do erro da defesa do São Paulo para abrir o placar.

A resposta paulista veio na sequência. O chute cruzado de Alexandre Pato tinha endereço certo, mas Douglas se esticou todo e conseguiu salvador o Esquadrão. Depois disso, o jogo caiu tecnicamente. O Bahia só voltou a assustar aos 11 minutos, em cabeçada de Artur Caíke que Tiago Volpi defendeu.

Para tentar melhorar a produção ofensiva do Bahia, Roger partiu para o ataque e colocou o atacante Rogério no lugar do volante Ronaldo. A mudança deu certo e o Bahia passou a ser mais presente no campo de ataque.

Depois do bate-rebate, Rogério chutou forte e Volpi fez a defesa. O Bahia seguia tentando o ataque pelas laterais, mas com dificuldade para furar o bloqueio montado pelo São Paulo. Já nos minutos finais o goleiro Tiago Volpi tentou sair jogando, Fernandão pressionou e quase conseguiu tomar a bola.

Enquanto isso, o São Paulo dava sinais de esgotamento e quase não incomodava o Bahia. Ainda assim, nem mesmo os quatro minutos de acréscimo foram suficientes para o Esquadrão tirar o zero do placar e restou apenas lamentar a igualdade.