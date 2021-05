Em Lauro de Freitas, Rui lamenta ritmo de vacinação: 'Brasil não se mexe'

O governador Rui Costa lamentou o ritmo de vacinação dos baianos em coletiva dada à imprensa na manhã desta sexta-feira (14). Rui disse que, no passo em que está o programa de imunização, não há como ter uma estimativa de quando todos aptos a receber o imunizante no estado estarão vacinados.

"Infelizmente, eu não posso fazer essa previsão. Até gostaria, mas não é possível dizer isso considerando o ritmo que o processo de imunização está", disse.

O governador voltou a criticar a Anvisa e disse que tudo poderia ser diferente caso a aplicação da Sputnik V fosse liberada.

"Se a Anvisa liberasse, facilitaria as coisas. Nós já temos 37 milhões de doses compradas e prontas para embarcar e fazer parte do programa de imunização. Tem até outras vacinas disponíveis. Mas o país precisa se mexer. O Brasil não se mexe, a Anvisa não se mexe. O que fica parecendo é que não há nenhuma sensibilidade com a vida humana", concluiu.

Macrodrenagem

A coletiva à imprensa foi concedida em Lauro de Freitas, onde foi feita a entrega do Reservatório de Amortecimento 05, no bairro Jardim Tropical.

O reservatório, que tem um volume aproximado de armazenamento de água de 125.642 m³, integra o Projeto de Projeto de Macrodrenagem dos Rios Ipitanga e Joanes.

Uma iniciativa que é conduzida pela Conder, companhia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) e que abrange também o município de Salvador.

Por lá, também foi inaugurado o espaço denominado Parque da Mata, concebido com o intuito de proporcionar um espaço de lazer para a comunidade.

A macrodrenagem dos dois rios tem a intenção de reduzir os alagamentos em Lauro de Freitas e alguns bairros de Salvador.