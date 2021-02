Em litígio com o Vitória, Caicedo tem rescisão publicada no BID

O atacante Jordy Caicedo foi liberado pela Fifa para jogar pelo CSKA Sofia, da Bulgária. O jogador teve a rescisão contratual com o Vitória publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quarta-feira (17). Desta forma, o equatoriano atuar em partidas oficiais do time europeu, pelo qual foi apresentado no início do mês.

O litígio com o Leão, porém, continua. Em janeiro, Caicedo pediu a rescisão de contrato e chegou, inclusive, a faltar a alguns treinos. O atacante, então, acionou a Fifa, alegando salários atrasados. Segundo o diretor jurídico do rubro-negro, Dilson Pereira, o clube irá contestar a situação.

"O próximo passo do Vitória é entrar com reclamação em razão do atleta. A decisão que o liberou é provisória e já adverte ao atleta e ao clube que o registrar que ambos estão passíveis de futura e eventual contenação em processo de reclamação do clube prejudicado, em razão do rompimento contratual do atleta. O Vitória vai 'correr atrás' para fazer valer os seus direitos e ser indenizado na situação", explicou Dilson.

Caicedo foi anunciado pelo CSKA Sofia no dia 5 de fevereiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jogador apareceu vestindo a camisa 30 do clube. No dia seguinte, ele participou de um amistoso pela equipe, contra o Lokomotiv Sofia, e marcou um gol.

Rescisão de Caicedo foi publicada no BID

(Foto: Reprodução)

O caso de Jordy com o Vitória é semelhante ao do meia Christian Cueva com o Santos. O jogador peruano alegou atrasos salariais e soliciou a rescisão contratual unilateral. Ele acertou com o Pachuca, do México, e foi liberado pela Fifa em fevereiro de 2020 para se transferir para o novo clube, de forma provisória.

O Peixe, então, acionou a entidade máxima do futebol para exigir da equipe mexicana o pagamento da multa pela rescisão. Em dezembro passado, a Fifa condenou Cueva e o Pachuca a pagarem mais de R$ 37 milhões ao Santos. O processo está em grau de recurso.

Por outro lado, o clube brasileiro foi condenado a pagar pouco menos de R$ 700 mil a Cueva referentes a salários atrasados.

Jordy Caicedo é equatoriano, tem 23 anos e foi contratado pelo Vitória em 2019, já durante a gestão do atual presidente Paulo Carneiro. Segundo apurou o CORREIO à época, o atacante, que pertencia à Universidad Católica de Quito, teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Leão e assinou contrato de três temporadas, com opção de renovação por mais um. O valor do negócio não foi divulgado pelos clubes, tampouco pelos empresários.

Com a camisa vermelha e preta, o atacante fez 44 partidas e marcou nove gols. Na última edição da Série B, Caicedo atuou em 21 jogos, sendo apenas quatro como titular e marcou só um gol, na derrota por 2x1, contra o Botafogo-SP, na 18ª rodada.

A última vez que ele esteve em campo foi no dia 9 de janeiro, quando entrou no decorrer da derrota por 4x0 para o América-MG, na 33ª rodada. Ele também ficou no banco de reservas contra o Avaí, na 34ª rodada, mas não foi utilizado.