Em live com Miley Cyrus, Anitta é chamada de 'ícone pop brasileiro'

Anitta é "a sensação do pop brasileiro". Foi assim que ela foi apresentada por Miley Cyrus durante uma live compartilhada pelas duas no Instagram. A americana está fazendo uma série de bate-papos em suas redes sociais, para animar o isolamento social dos fãs, e uma das convidadas desta quarta-feira (1º) foi a voz de hits como Vai Malandra.

"A música pode conectar todos nós", disse Miley, que também tinha Diplo entre os convocados do dia. Usando uma peruca lilás, no estilo de Ashley O, sua personagem na série Black Mirror, a anfitriã dançou Rave de Favela com a convidada.

É RAVE P#RRA! Anitta e Miley dançando ‘Rave de Favela’ juntas! ANITTA AND MILEY LIVE pic.twitter.com/yYIN6Ubv5D — Anitta Daily (@AnittaDailyC) April 1, 2020

Logo depois das apresentações, a americana perguntou como Anitta tinha lidado com o cancelamento de sua festa de aniversário (ela fez 27 anos no dia 30 de março), por causa da quarentena para evitar o coronavírus.

"Fiquei bêbada com meu namorado, ele estava comigo. Comi um bolo grande e comi muita comida. Essa forma de escapar do problema. Mas fiquei muito triste. Tive que cancelar tudo", disse a brasileira. "Fiquei tocando as minhas músicas novas e dançando, imaginando o quanto as pessoas iam gostar", continuou.

Chamada por Miley ainda de "ícone pop brasileiro", a carioca explicou o motivo de ter cancelado as lives que estava fazendo no seu Instagram: tristeza. "Depois de dez dias, comecei a ficar muito triste por não poder sair. Acho que foi por causa do meu aniversário sem estar com as pessoas. Daí cancelei as lives, mas vou voltar com elas", prometeu.

Anitta também lembrou no papo a infância. "Vim de favela. Minha vida era muito diferente. Essa é um dos motivos que fiquei triste de cancelar a minha festa. Porque nunca tinha tido festa na minha infância e adolescência. Não tinha acesso a nada. Depois comecei a cantar nas favelas e lugares menores no Rio. Fui crescendo e a minha vida foi mudando. Comecei a gerenciar com o meu irmão minha carreira. Minha vida toda mudou".

A brasileira, aliás, comentou que tinha projetos encaminhados para os próximos dias, mas cancelou os planos por causa do novo coronavírus. "Estamos esperando para lançar novas músicas porque esse momento pode ser um pouco arriscado para isso. A gente mudou tudo. A gente tem que esperar e ver como as coisas vão ser e daí começar a palnejar as coisas novamente. Mas estamos misturando novos sons para fazer as pessoas conhecerem melhor o Brasil".

Veja a live completa: