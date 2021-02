Em live inédita, Claudia Leitte e Ivete Sangalo levam clima de Carnaval para mais de 200 mil pessoas

O sábado de Carnaval (13), que esse ano foi marcado pela falta da maior festa de rua do mundo e tinha tudo para ser melancólico, ganhou um gás para aqueles que assistiram as cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte, que se uniram para realizar uma live inédita. Das 17h30 às 22h00, a dupla levou um pouco da energia da Avenida para a casa das mais de 200 mil pessoas que prestigiaram as baianas apenas no YouTube. Elas cantaram sucessos como “Caranguejo”, “Todo mundo vai”, “Claudinha Bagunceira”, “De ladinho”, “Largadinho” e “Céu na Boca”” na apresentação, que foi transmitida pelos canais das duas no YouTube e no canal fechado Multishow.

No show, que foi chamado pelas artistas como a integração entre os blocos Coruja e Largadinho, que estão entre os mais tradicionais do carnaval de Salvador e são conduzidos, respectivamente, por Ivete e Claudia, as duas fizeram várias menções à festa na rua, enfatizando a saudade que têm de arrastar os foliões com os trios elétricos. “Bora, Barra/Ondina. Que falta eu sinto do nosso carnaval”, disse Ivete. Já Claudinha, lembrou várias vezes de detalhes da festa que não pôde acontecer este ano. “Nessa hora, na avenida, o povo se organiza, espera e começa a pular sem parar dentro do bloco”, falou enquanto cantava

Baianas levaram energia da avenida para quem viu a live (Foto: Reprodução/Twitter)

Folia em casa

Pelas redes sociais, os fãs se declararam pelas duas e enalteceram a apresentação que os fez tirar o pé do chão e se alegrarem com o clima de agitação que dominou a live das baianas. Entres os ligados no show, vários não se contiveram e colocaram o volume da televisão para o alto. “Meus vizinhos que lutem! A TV está no último! Ivete e Claudia estão servindo muito com essa live”, disse uma fã.

Meus vizinhos que lutem! A TV está no último! Ivete e Claudia estão servindo muito com essa Live #IveteClaudiaEVoce pic.twitter.com/KUn6XvfLsV — Ana Kélvia (@_anakelvia) February 13, 2021

Outros ficaram tão emocionados com a live que afirmaram estar sentindo o clima da avenida e declararam amor as duas cantoras. “Tô me sentindo no próprio carnaval! Ivete e Claudinha são as melhores e só minha opinião importa!”, tuitou outra.

Tô me sentindo no próprio Carnaval! Ivete e Claudinha são as melhores e só minha opinião importa! #IveteClaudiaEVoce #IveteClaudiaEVoceNoMultishow pic.twitter.com/G6fREB5QeH — Amanda Machado (@Amandinha_M10) February 13, 2021

A empolgação foi tanta com a apresentação que uniu Claudinha e Ivete que os pedidos por uma turnê das duas com o show apresentado no pós-pandemia. “Eu exijo nada menos do que @ClaudiaLeitte e @ivetesangalo fazendo uma turnê juntas pós vacina!! Elas que lutem!”, pediu outro.

Eu exijo nada menos do que @ClaudiaLeitte e @ivetesangalo fazendo uma turnê juntas pós vacina!! Elas que lutem! #IveteClaudiaEVoce pic.twitter.com/5Ty26sCw0r — Dudu (@Dudu) February 13, 2021

Emoção no palco

Durante a live, tanto Ivete como Claudia se emocionaram com a realização da apresentação e o carinho dos fãs. Claudinha, inclusive, fez questão de ressaltar que o seu trabalho tem a ver com as pessoas e o que a deixa contente é poder levar animação para o público, mesmo com este em casa, longe da cantora.

“A gente gosta de subir no palco pra ver gente, de subir no trio pra ver gente. Tudo ganha sentido quando fazemos o nosso trabalho para promover alegria, mesmo com tudo que tá acontecendo”, disse Claudinha emocionada enquanto agradecia a banda.

Ivete também agradeceu os fãs, fez um breve discurso sobre a alegria de contar com apoio das pessoas que acompanharam a live e disse que a live foi feita para o público, como paliativo pela falta da folia nas ruas.

"A gente fez isso pra vocês, pra galera se divertir. Pro povo, no meio disso tudo e sem o carnaval, poder curtir um pouco da energia da avenida. Que a energia que a gente teve aqui chegue até a casa de vocês e leve esperança", declarou.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier