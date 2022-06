Em live, Luva de Pedreiro anuncia pausa nos vídeos e preocupa fãs

O influenciador baiano Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, desabafou durante uma live no Instagram. Ele deixou o bom humor habitual de lado e anunciou que não irá publicar vídeos nos próximos dias, preocupando fãs

"Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já", disse o influenciador.

"Um abração para vocês aí. Nesses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto", prosseguiu, sem dar mais detalhes sobre a insatisfação.

Aos 20 anos, o jovem natural de Quijingue, a 300 quilômetros de Salvador, possui 14,3 milhões de seguidores no Instagram e é um fenômeno global, com o bordão "receba" conhecido no mundo inteiro.

Devido à grande audiência que possui, foi convidado para assistir à final da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris. Na ocasião, o PSG aproveitou para recebê-lo no Parque dos Príncipes, onde gravou vídeos com ele e utilizou em suas contas oficiais.