Em livro, Abilio Diniz relatou doença congênita cardíaca do filho João Paulo

Em um livro lançado em 2004, o empresário Abilio Diniz afirmou que o filho João Paulo foi diagnosticado com hipertrofia no miocárdio aos 28 anos. Aos 58 anos, João Paulo faleceu neste domingo (31). A causa da morte ainda não foi confirmada. Familiares suspeitam de que o empresário tenha tido um infarto ou aneurisma.

"Eu acompanhei um caso muito grave pelo qual o João Paulo passou anos atrás. Ele teve diagnosticada uma hipertrofia do miocárdio. Trata-se de uma doença congênita no coração que costuma matar atletas. No caso do João, que é atleta, foi recomendado que não praticasse mais nenhum tipo de esporte. Nada. Nem atravessar a rua correndo ele podia., sob pena de morrer de um ataque fulminante", escreveu Abilio no livro "Caminhos e Escolhas".

Abilio descreve que foi com o filho nos melhores médicos do mundo em busca de ajuda para o caso de João Paulo. Ele passou exames inclusive no Massachusetts General Hospital, em Boston, nos EUA.

Aos poucos, com acompanhamento, João Paulo voltou a praticar exercícios. Ele fazia exames com frequência. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, pessoas próximas a ele dizem que nenhum resultado similar voltou a se apresentar nos exames de João Paulo.

Empresário, João Paulo era muito ativo com as atividades físicas, além de ser triatleta amador. Ele também era um dos maiores incentivadores do esporte brasileiro. Diniz ajudou com que vários funcionários focassem na vida esportiva.

Em 2001, João conseguiu sobreviver a uma queda de helicóptero no mar de Maresias, no litoral norte de São Paulo. A namorada Fernanda Vogel, e o piloto Ronaldo Ribeiro, não sobreviveram à queda. O empresário conseguiu nadar por 2km até a praia, debaixo de chuva, durante uma hora e meia, junto com o copiloto, Luis Cintra.