Em luta contra o rebaixamento, Bahia é o 5º pior como mandante da Série A

Em luta contra o rebaixamento, o Bahia tem encarado cada jogo do Brasileirão como uma decisão. Neste domingo, o Esquadrão tem mais uma pedreira pela frente: encara o São Paulo, às 18h15, na Fonte Nova. Apesar de contar com o apoio do torcedor como uma força extra, o tricolor mantém o sinal de alerta ligado.

Jogar em casa não tem sido sinônimo de sucesso para o clube na atual edição do Campeonato Brasileiro. Depois de 33 rodadas, o tricolor é o dono da quinta pior campanha como mandante na competição. Dos 14 jogos que fez em Salvador, o time conquistou apenas 19 dos 42 pontos que disputou. Foram cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 45,2%.

Entre os 20 clubes que disputam o campeonato, o Bahia supera apenas Atlético-GO (19 pontos e quatro vitórias), Grêmio (17), Sport (17 pontos em 15 jogos) e Chapecoense (5). Na outra ponta da lista, o Atlético Mineiro lidera o ranking, com somente uma derrota em Belo Horizonte e 34 pontos conquistados.

A fase ruim como mandante explica a posição do Bahia na tabela de classificação. O time comandado pelo técnico Guto Ferreira é o atual 16º colocado, com 33 pontos. O Sport, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 30. Por isso, o tricolor sabe que vencer o São Paulo no final de semana será fundamental na luta contra a degola.



“Temos quatro, cinco treinos para melhorar, acertar alguns detalhes que possam mudar o jogo. E sabemos que vai ser um jogo difícil, grande. Pelo Bahia ser grande e o São Paulo também. Temos jogo em casa, que é importante e a gente conta com a torcida, que é primordial para a gente sair com esse triunfo. E a gente vai dar o melhor de si, pode ter certeza, em todos os momentos”, afirmou o atacante Ronaldo, confiante.

Um dado positivo ao qual os tricolores podem se apegar é de que dos três triunfos que o time conseguiu no segundo turno do Brasileirão, dois foram em casa, contra Fortaleza e Chapecoense. Por sinal, a manutenção do Bahia na primeira divisão deve passar pelos confrontos que a equipe tem na capital baiana, já que das nove partidas restantes no torneio, cinco serão dentro dos seus domínios.

A partida contra o São Paulo vai ser a quarta do Bahia na Fonte Nova desde que a torcida voltou a frequentar as arquibancadas. Por sinal, o retorno do público casa com o início de trabalho de Guto Ferreira no comando técnico. Até o momento, o time está invicto como mandante. Foram dois empates (Palmeiras e Ceará) e o triunfo sobre a Chape.



Confronto direto

Diante da necessidade de voltar a vencer no Brasileirão, ao enfrentar o São Paulo o Bahia vai ter mais um confronto direto. Apesar de ter se distanciado da zona na última rodada, o time paulista está a apenas quatro pontos do Esquadrão. Por isso, se vencer na Fonte Nova o Bahia não só acumulará pontos preciosos na tabela, como impedirá que um rival pontue.

O São Paulo se apresenta ao Bahia como um bom adversário. Agora treinado por Rogério Ceni, o time está entre os piores visitantes de toda a competição. Em 14 jogos fora de casa, foram apenas três vitórias conquistadas. A equipe conseguiu ainda quatro empates e foi derrotada em seis oportunidades.

No primeiro turno, os paulistas venceram por 1x0, em jogo válido pela 11ª rodada. O gol foi marcado pelo volante Liziero. Na época, enquanto o São Paulo era treinado pelo argentino Crespo, o Bahia tinha Dado Cavalcanti no comando.

Os baianos, inclusive, viviam melhor momento e estavam na 6ª colocação, dentro do grupo de times que garante vaga na Copa Libertadores da América.