Em Maceió, Vitória encerra preparação para enfrentar o CRB

O Vitória está pronto para encarar o quinto desafio da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (22), às 19h, o rubro-negro joga contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe comandada pelo técnico Bruno Pivetti encerrou a preparação para o duelo na tarde desta quinta-feira (21), no centro de treinamento do CSA.

A atividade foi focada no ajuste de posicionamento ofensivo e defensivo e também no aprimoramento da bola parada. Para a partida, o time será reforçado pelo volante Guilherme Rend, que tem vaga garantida após suspensão. Com isso, Jean deve voltar a ser opção no banco de reservas.

Essa deve ser a única mudança no time, que deve entrar em campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Vico, Léo Ceará e Mateusinho. O lateral direito Van e o atacante Alisson Farias ainda estão se recuperando de lesões na coxa e seguem vetados pelos médicos.

Com seis pontos, o Vitória é o 7º colocado na tabela de classificação da Série B. Confira os 22 atletas relacionados para o jogo contra o CRB:



Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Jonathan Bocão, Thiago Carleto e Rafael Carioca;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor e Maurício Ramos;

Volantes: Guilherme Rend, Fernando Neto, Romisson, Rodrigo Andrade e Jean;

Meias: Matheus Tenório e Marcelinho;

Atacantes: Vico, Eron, Léo Ceará, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa e Mateusinho.