Em mais um dia de alta, Bahia registrada 64 óbitos e 3.587 casos de covid-19

A Bahia voltou a registrar mais de 60 óbitos por covid-19 em 24 horas neste sábado (13). Um dia após ter contabilizado 67 mortes pelo coronavírus - o maior número em seis meses -, o estado atingiu 64 óbitos e 3.587 novos casos, pelo boletim epidemiológico divulgado diariamente.

Segundo a Secretaria do Estado (Sesab), as mortes aconteceram em diversas datas, mas só foram confirmadas e registradas neste sábado. No entanto, o órgão ponderou que, na última semana, os números demonstraram uma tendência de crescimento dos óbitos e de quadros clínicos mais graves, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs.

Diante do aumento de casos, o governo estadual abriu novos leitos de terapia intensiva nos municípios de Camaçari, Seabra e Barra nos últimos dias. As cidades de Ilhéus e Porto Seguro também devem ter ampliação em suas redes, para reduzir a pressão na rede assistencial.

Ainda de acordo com a Sesab, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19.

A outra explicação seria o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.

O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 10.674, representando uma letalidade de 1,70%. Dentre os óbitos, 56,59% ocorreram no sexo masculino e 43,41% no sexo feminino. Em relação ao quesito raça e cor, 55,20% corresponderam a parda, seguidos por branca com 19,98%, preta com 14,60%, amarela com 0,60%, indígena com 0,14% e não há informação em 9,48% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 70,70%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (74,41%).

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 3.587 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,6) e 3.182 recuperados (+0,5%). Dos 627.265 casos confirmados desde o início da pandemia, 601.598 já são considerados recuperados e 14.993 encontram-se ativos

Vacinação

A Bahia tinha 372.098 vacinados contra o coronavírus (Covid-19) até 15 horas deste sábado. Todos os dias, a Sesab entra com contato com cada município para conferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.