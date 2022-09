Em meio a campanha por voto útil, Ciro diz que não vai retirar candidatura

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta segunda-feira (26) que não vai desistir da sua candidatura. O anúncio foi feito em meia uma campanha pelo "voto útil" na reta final da campanha - o primeiro turno acontece no domingo (2). "Nada deterá minha disposição de seguir em frente", garantiu.

Ciro afirmou ser vítima de uma "campanha de intimidação", mas disse que levará sua candidatura adiante. "Aqueles que ousam resistir, como é o meu caso, são vítimas das mais virulentas campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha, nacional e internacional, para a retirada da minha candidatura", acrescentou.

Ele afirmou ainda que vai continuar "corruptos e demagogos que tentam ludibriar a fé popular" com falsas promessas, citando Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que aparecem à frente na disputa.

Ciro tem 7% das intenções de voto, segundo o último Datafolha, aparecendo em terceiro lugar. Ele está tecnicamente empatado com Simone Tebet (MDB), que tem 5%. O líder nas intenções de voto é Lula, com 47%, seguido pelo presidente Bolsonaro, com 33%.