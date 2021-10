Em meio à chuva forte, bairros de Salvador registram falta de luz

A chuva forte que cai em vários pontos de Salvador nesta quinta-feira (21) deixou bairros da cidade com problema de falta de energia.

Segundo moradores, faltou luz em bairros como Pituba, Barra, Garcia e Imbuí, por volta das 10h30 de hoje. Em alguns pontos, como na Graça, há relatos de que a energia ainda não voltou.

"Aqui tivemos três quedas de energia em sequência, mas voltou rapidamente. A gente fica com medo pela instabilidade, em relação a tudo que depende da energia na casa, né?", diz uma moradora da Pituba. No Imbuí, um morador registra que ficou cerca de 1h sem luz, começando às 11h30.

Em nota, a Neoenergia Coelba diz que aumentou em 65% o efetivo de turmas de operação para atender ao número de ocorrências dessa manhã. "São aproximadamente 300 equipes em campo atuando para atendimento emergencial das ocorrências. Todo efetivo seguirá em campo, até que as condições climáticas se normalizem", afirma a empresa.

A Coelba diz que os registros de falta de energia foram na Barra, Sussuarana, São Rafael e Imbuí - todas ocorrências já atendidas. As equipes permanecerão de plantão.

Quem quiser fazer alguma comunicação ligada a problemas na rede pode enviar SMS para o número 28116, informando apenas o número da conta-contrato da unidade consumidora; usar o WhatsApp, através do (71) 3370-6350; a central gratuita de teleatendimento 116; a agência virtual, na página de serviços do site www.neoenergiacoelba.com.br, o aplicativo Neoenergia Coelba disponível para android e IOS, e as redes sociais pelo perfil Neoenergiacoelba_oficial.

Chuva

A chuva dessa manhã complicou o trânsito em vários pontos da capital baiana. Houve registro de congestionamentos na Centenário, Bonocô, Antônio Carlos Magalhães, Tancredo Neves, Paralela e Engenheiro Oscar Pontes. Também houve alagamento no Largo da Calçada.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o clima se mantenha instável até o domingo (24) em Salvador e toda Região Metropolitana. Até a noite desta quinta, a previsão é de nuvens com chuva isolada. As temperaturas devem ficar entre 25º e 27º.