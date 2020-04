Em meio à crise, ACM Neto anuncia corte de 30% do próprio salário

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quarta-feira (15) que vai haver redução de 30% nos salários dele e do vice, Bruno Reis, por conta da crise causada pela pandemia de coronavírus. Essa é uma das medidas que foi anunciada como parte da contenção de despesas administrativas para o período. O objetivo é garantir os recursos necessários para o combate à doença em Salvador.

"Esperamos ter a compreensão de todos os envolvidos nessas medidas, que são um esforço da prefeitura para que seja suficiente nesse enfrentamento ao coronavírus em Salvador", diz o prefeito.

Também haverá uma redução de 30% das gratificações dos cargos comissionados da prefeitura, pelo prazo de três meses - mesmo período em que vai vigorar o corte no salário de Neto e Bruno Reis.

De acordo com o prefeito, não acontecerão demissões na prefeitura, que vai funcionar em regime extraordinário com um turnão, das 8h às 14h, para boa parte dos órgãos.

O anúncio do prefeito ocorreu durante a inauguração da Unidade de Acolhimento Emergencial para População em Situação de Rua, na Liberdade.

Veja lista com as medidas

• Não haverá demissões, preservando os empregos na prefeitura.

• Estabelecer regime extraordinário - turnão das 8h as 14h. A SMS, Sempre, Seman, Seinfra, Semop, Codesal, GCM, Limpurb, Transalvador, Sucop, Semob, Sedur, Casa Civil, Senge e exclusivos do regime continuarão funcionando em horários normais

• Todos os demais órgãos funcionarão no turnão

• Determinação de meta de obtenção de desconto de até 50% nos contratos de locação de imóveis da prefeitura incluindo valores superiores a 10 mil por prazo de 6 meses.

• Obtenção de desconto de até 6 meses em 30% de todos os demais serviços prestados à prefeitura através de contratos sistêmicos.

• Determinação de redução de 30% no pagamento das gratificações dos cargos comissionados de prefeitura - mesmo as funções essenciais do enfrentamento ao novo coronavírus