O mercado editorial, que nos 10 últimos anos registrou o fechamento de 20 mil livrarias no Brasil, vive um momento de retração. Por isso, é necessário aplaudir qualquer ação ou projeto que estimule a leitura.

Em Salvador, será inaugurada uma nova livraria. Trata-se da Escariz, que irá funcionar no Shopping Barra. Quem já quiser conferir alguns títulos, a livraria está com uma feira aberta no shopping até o dia 28 de outubro.

