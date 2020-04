Em meio à pandemia, bebê de 6 meses espalha esperança na Itália

Um bebê de seis meses de idade virou um símbolo de esperança na Itália, em meio à pandemia do novo coronavírus. Após ser diagnosticado com a doença, o pequeno Leonardo ficou 50 dias internado em um hospital de Corbetta, na região da Lombardia, norte do país. Mas venceu a batalha contra a covid-19 e já está em casa.

A história foi tão impactante que até o prefeito local, Marco Ballarini, chamou o bebê de "o maravilhoso rosto da esperança" e agradeceu a Leonardo por ajudar a animar a região.

"Hoje, temos motivos para sorrir e ser felizes, para sentir que fazemos parte de uma comunidade. Hoje, olhamos para a maravilhosa face da esperança. Corbetta dá as boas-vindas ao pequeno Leonardo, que acabou de sair do hospital após derrotar a covid-19. Muito obrigado, Leo, e obrigado a seus pais, que nunca desistiram. Eles trouxeram o Verão aos corações de todos os cidadãos de Corbetta! Força Corbetta", comemorou Ballarini.

Mãe do bebê, Sandra falou, em entrevista ao jornal Il Giorno, sobre o sufoco que passou com a doença do filho. "Eu estava muito preocupada, principalmente à noite. Não desejo isso para nenhuma mãe".

Ela contou que percebeu que algo estava errado porque o Leo estava muito apático e, depois, começou a ter febre. "Levamos ele até o consultório do pediatra e foi constatado que estava com dificuldade respiratória e batimentos cardíacos acelerados. Quando chegamos ao hospital, nos informaram que o caso dele tinha todas as características do coronavírus. Eu e o Leo estávamos isolados em casa, mas um colega de trabalho do meu marido tinha recentemente sido infectado. Apesar de todas as precauções, o contágio aconteceu", contou.