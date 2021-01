Em meio a protestos, Bahia fecha preparação para pegar o Corinthians

O Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (27), o elenco realizou o último treino e fechou a preparação para encarar o Corinthians, nesta quinta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova.

O dia na Cidade Tricolor foi marcado por protestos. Membros de uma torcida organizada estiveram no CT Evaristo de Macedo e manifestaram insatisfação sobre o momento do Bahia, atual 17º colocado Brasileirão.

O grupo levou uma faixa cobrando o pagamento de direito de imagem dos atletas, que segundo eles estaria atrasado. O Bahia nega e diz que os pagamentos vêm sendo realizados normalmente. Os torcedores se reuniram ainda com dirigentes e conversaram com jogadores como Gilberto, Lucas Fonseca, Ronaldo, Gregore, Douglas e Nino Paraíba.

Já no campo, os jogadores fizeram um treino tático, sob o comando do técnico Dado Cavalcanti. O lateral Zeca, o volante Elton e o atacante Clayson, que voltou a treinar com o grupo após se recuperar da covid-19, fizeram um trabalho específico.

Para a partida contra o Corinthians, o Bahia não terá o atacante Fessin, que pertence ao time paulista. O volante Ramon volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.

Dado não confirmou o time que inicia a partida, mas a tendência é de que o Bahia seja formado por: Douglas, Nino Paraíba, Ernando Lucas Fonseca (Juninho); Gregore, Ramon (Daniel) e Ramírez; Rossi, Gilberto e Thiago.

Com 32 pontos, o Bahia está na 17ª colocação da Série A, dentro da zona de rebaixamento. Se vencer o Corinthians, o tricolor deixará o Z4.