Em menos de um mês, Prefeitura distribui 162 mil cestas básicas para estudantes

Cerca de 162 mil cestas básicas foram distribuídas a estudantes pela Prefeitura de Salvador em menos de um mês. Os itens foram destinados a alunos da rede municipal, da rede conveniada e do programa Pé na Escola, com as entregas já concluídas concluída nas instituições conveniadas. Até o fim dessa semana, porém, segue sendo realizada na rede municipal.

Cada cesta básica contém 12 itens: açúcar, arroz, feijão, biscoito, café, sal, farinha de mandioca, farinha de milho, leite em pó, macarrão, olho de soja e proteína de soja. Ao todo, as doações somam 2,3 mil toneladas de alimentos e 85 mil litros de óleo de soja. A distribuição é feita pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) e obedece a um cronograma planejado para evitar aglomerações.

Levando em conta só a rede municipal, mais de 140 mil alunos já foram beneficiados. Parte deles teve acesso às cestas no período entre 23 a 27 de março. Outro grupo recebeu na semana de 30 de março a 3 de abril e o terceiro iniciou no último dia 6.

“Vamos nos organizar para fazer essa entrega mês a mês enquanto houver a necessidade de isolamento. Essa distribuição é importantíssima até porque, muitas vezes, o aluno só tem esse tipo de refeição para o dia a dia, e há aluno que faz cinco refeições na escola. Então, essas crianças precisam se alimentar nesse momento em que não estão indo para a escola”, afirmou o secretário da Educação, Bruno Barral.

A programação completa das escolas e dos períodos de entrega está disponível no site da Smed, neste endereço.

Na rede conveniada, a secretaria entregou cestas básicas em 139 escolas comunitárias e em 45 unidades do Programa Pé na Escola. Outras sete instituições do Pé na Escola distribuíram os alimentos por conta própria. Em seu site, a Smed deve divulgar, até o fim deste mês, um novo cronograma para a distribuição das cestas básicas de maio.