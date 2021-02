Em missão contra pesca ilegal, navio da guarda americana atraca em Salvador

Recém-construído, o navio USCGC Stone, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, atracou em Salvador nessa quarta-feira (10) para realizar uma série de treinamentos junto com a Marinha Brasileira. O navio está em missão para combater a pesca ilegal.

A embarcação partiu de Pascagoula, no estado americano do Mississippi, no dia 22 de dezembro do ano passado e chegou em águas brasileiras no dia 11 e janeiro. “Essa missão multilateral exemplifica a importância dedicada pelos EUA aos esforços globais de combate à pesca ilegal, incluindo o fortalecimento das regras que regem a atividade internacionalmente, o aprimoramento da governança marítima e o fomento a parcerias que gerem resultados colaborativos e duráveis em segurança”, afirma o embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman.

O USCGC Stone esteve na costa da Guiana antes de vir ao Brasil e daqui partirá para países vizinhos, entre eles o Uruguai. A Guarda Costeira americana é especializada em desenvolver e implementar mecanismos de fiscalização e transferir esse conhecimento a nações parceiras para que criem uma frente única de combate à pesca ilegal em qualquer oceano. “Um oceano saudável, produtivo e resiliente é vital para se alcançar crescimento econômico e prosperidade, segurança alimentar, saúde humana e recursos marinhos sustentáveis. O problema mundial é muito maior do que qualquer nação pode resolver sozinha. Estou orgulhoso do trabalho que fizemos e faremos juntos para enfrentar esse desafio”, argumenta Chapman.