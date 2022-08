Em Muritiba, ACM Neto participa de comício ao lado de prefeito do PSD

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) participou nesta quinta-feira (18) do seu primeiro comício de campanha ao lado de Danilo de Babão (PSD), prefeito de Muritiba que deixou a base governista e oficializou o seu apoio a Neto para as eleições do dia 2 de outubro.

O candidato do União Brasil ressaltou a importância da adesão do prefeito de Muritiba ao seu grupo político. “Quis o destino que eu estivesse aqui hoje, recebendo um valioso, importantíssimo apoio. Nós estamos fazendo história. Neste encontro, a gente resgata o passado. Mas, sobretudo, projetamos o futuro”, disse ao lembrar da amizade entre seu avô, Antonio Carlos Magalhães, e o ex-prefeito Babão, pai do atual administrador do município.

“O prefeito de Muritiba é um grande líder político do nosso estado, um importante nome desta região e expressa a renovação política da Bahia como grande gestor”, acrescentou Neto em manifestação aos presentes.

O ex-prefeito de Salvador afirmou ainda que, caso seja eleito no pleito deste ano, vai retribuir o apoio com muito trabalho. Ao criticar a ausência da atual gestão do estado na cidade, Neto falou que vai recuperar o tempo perdido com a falta de investimentos na região.

“Eu vou retribuir o seu gesto de coragem, a sua atitude firme, esse apoio importantíssimo que você nos dá na noite de hoje trabalhando incansavelmente por Muritiba e por todo o seu povo. Nós vamos recuperar o tempo perdido. E o que eles não fizeram em 16 anos em Muritiba, eu farei em dois anos ao lado do prefeito Danilo”, enfatizou.

No evento em Muritiba, ACM Neto estava acompanhado dos candidatos a vice-governadora, Ana Coelho (Republicanos), e ao Senado, Cacá Leão (PP). O trio foi recebido por uma multidão em sua passagem pela cidade.