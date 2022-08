Em noite de herói, Davó avalia disputa com Rodallega no Bahia: 'Nas mãos do professor'

A noite de 12 de agosto de 2022 dificilmente sairá da memória de Matheus Davó. Contra o Ituano, o jogador saiu do banco de reservas e marcou os dois gols que decretaram a vitória do Bahia por 2x0, na Fonte Nova. Um deles foi uma pintura por cobertura.

Após a partida, o atacante comentou os pedidos de titularidade vindos da torcida. Principalmente após as atuações ruins do centroavante Rodallega. O colombiano deixou o campo vaiado nesta sexta-feira. Davó, no entanto, despistou e deixou a responsabilidade nas mãos do técnico Enderson Moreira

“Vou deixar na mão do professor, dor de cabeça boa para ele. Eu venho trabalhando, os gols estão saindo. É uma disputa sadia”, disse.

Além de garantir mais três pontos para o Bahia, Davó abriu distância na artilharia do tricolor no Brasileirão. O atacante agora tem sete gols marcados na Série B. Para ele, o trabalho representa a retribuição pelo carinho recebido da torcida.

“Sem palavras. É o meu sétimo gol na Fonte, onde me sinto em casa. Arrepiante falar. É muito lindo ver a festa dessa torcida”, completou.

Com 43 pontos, o Bahia voltou à vice-liderança da Série B. O Esquadrão ainda pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que pega o CRB, fora de casa, neste sábado (13). O próximo compromisso da equipe será na terça-feira (16), quando visita o Londrina, às 20h30, no Estádio do Café.