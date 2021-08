Em Pituaçu, Bahia inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

Na tarde desta quinta-feira (5), os jogadores se reapresentaram e treinaram no estádio de Pituaçu. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Atlético-MG fizeram um trabalho regenerativo. O resto do grupo foi para o campo.

Para o confronto com o Cuiabá, o técnico Dado Cavalcanti tem o retorno do atacante Maycon Douglas e vive ainda a expectativa de poder contar com o colombiano Hugo Rodallega, que precisar ser regularizado para ficar à disposição do treinador.

Por outro lado, Dado tem pelo menos quatro desfalques certos. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Patrick está fora da partida. O goleiro Danilo Fernandes, com fratura na costela, o volante Jonas e o zagueiro Ligger, ambos com lesão na coxa, completam a lista.

O meia-atacante Thonny Anderson deixou o confronto em Feira de Santana reclamando de dor após sofrer uma entorse no joelho. O jogador virou dúvida para o duelo em Cuiabá.

Após o treino o Bahia seguiu viagem para o Mato Grosso. Nesta sexta-feira (6), o Esquadrão faz o último treino antes da partida.

O Bahia não vence pelo Brasileirão há quatro jogos. Com 17 pontos, o tricolor ocupa a 10ª colocação da Série A. Já o Cuiabá, estreante na primeira divisão, é o 16º, com 13 pontos.