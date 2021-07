Em post racista, Mario Frias diz que youtuber negro ‘precisa de um bom banho’

O secretário especial da Cultura Mario Frias foi acusado de racismo ao dizer, no Twitter, que o professor e youtuber pernambucano Jones Manoel “precisa de um bom banho”.

A declaração quando o secretário respondeu a um tuíte do assessor da Presidência da República, Tercio Arnaud Thomaz, que compartilhava uma notícia do portal Brasil 247 dizendo que Jones já havia comprado fogos de artifício para comemorar a eventual morte do presidente Jair Bolsonaro, internado em São Paulo para tratar problemas no intestino.

“A pergunta que não quer calar: quem caralhas é Jones Manoel?”, tuitou Thomaz, ao que Frias respondeu: “Realmente eu não sei. Mas se eu soubesse diria que ele precisa de um bom banho”.

Acusado de racismo por usuários, que pediram a punição do secretário ao Twitter, Frias apagou o comentário.

Em seu perfil na rede social, Jones chamou Frias de “ex-ator frustrado e atual fascista” que cometia seu “crime de racismo diário”.

Nesta quarta, o youtuber havia dito que comprou fogos de artifício após saber da internação do presidente. “Tão deixando a gente sonhar”, ironizou. “Deixando claro que a parte dos fogos é brincadeira. Sou contra fogos. Assusta os animais”, concluiu.

Professor de História em Pernambuco, e mantém um canal no YouTube com 165 mil inscritos, Jones Manoel é militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

No ano passado, se tornou um nome conhecido nacionalmente após Caetano Veloso dizer que o professor tinha sido responsável por fazê-lo deixar entender o nazismo e o stalinismo como equivalentes.

Jones indicou a Caetano livros do filósofo italiano Domenico Losurdo (1941-2018), crítico ferrenho do liberalismo, defensor da experiência socialista soviética e entusiasta do marxismo oriental, produzido no Leste Europeu e que se contrapõe ao marxismo ocidental, que remonta à Escola de Frankfurt. Jones é um dos principais divulgadores da obra de Losurdo no país.